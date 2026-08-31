Tenía meningitis: dolor por la muerte de un querido actor a los 52 años.

Samuel Monroe Jr., reconocido por sus papeles en películas como Menace II Society, Tales from the Hood y The Players Club, murió el miércoles 26 de agosto a los 52 años. El actor había atravesado en los últimos meses un delicado cuadro de salud y se encontraba internado tras padecer meningitis y neumonía por MRSA.

La noticia fue comunicada por Joyce Patton, madre del actor, a través de una publicación en Facebook. En su mensaje, agradeció a las personas que habían acompañado a su hijo con sus oraciones y pidió que ahora las plegarias fueran dirigidas hacia la familia, especialmente hacia los tres hijos de Monroe.

Un día antes de confirmar el fallecimiento, Patton había pedido públicamente que rezaran por el actor mientras atravesaba un procedimiento médico. "No está bien, por favor recen", había escrito.

La internación de Monroe Jr. habría estado vinculada con las complicaciones derivadas de la meningitis. Según los reportes difundidos sobre su estado de salud, el intérprete llegó a permanecer con asistencia vital.

Tenía meningitis: dolor por la muerte de un querido actor a los 52 años.

La carrera de Samuel Monroe Jr.

Nacido en Los Ángeles el 28 de noviembre de 1973, Monroe Jr. comenzó su carrera como actor a principios de los años '90. Su debut cinematográfico llegó en 1993 con Menace II Society, la película dirigida por los hermanos Hughes que se convirtió en una producción de referencia del cine estadounidense de aquella época. También participó por esos años en la sitcom Out All Night, protagonizada por Patti LaBelle. En 1995 formó parte del elenco de Tales from the Hood y un año después apareció en Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood.