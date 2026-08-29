Murió mientras estaba de gira: conmoción por la muerte de un querido humorista a los 60 años

El mundo del espectáculo y las redes sociales atraviesan horas de profunda tristeza. En las últimas horas se conoció la partida de Alfredo Alonso, popularmente conocido por todos como "Chaparro", una de las figuras más queridas del emblemático canal de YouTube El Rey de las Bromas. El humorista falleció a los 60 años en medio de un contexto que dejó en shock a sus miles de seguidores, ya que se encontraba en plena gira de presentaciones en vivo.

La noticia fue ratificada de manera oficial por su equipo de trabajo y por el propio creador del canal donde alcanzó la fama masiva. "Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento", expresaron en el comunicado difundido a través de sus plataformas digitales, donde además solicitaron la mayor discreción para acompañar a los familiares en este difícil momento.

El impacto entre la audiencia fue inmediato por un detalle desgarrador: horas antes de que se confirmara su deceso, el propio Chaparro había compartido un video donde se lo veía bailando y disfrutando junto a otros colegas comediantes, en pleno desarrollo del tour. Si bien en las redes comenzaron a circular distintas versiones y especulaciones sobre posibles enfermedades previas, desde su entorno remarcaron que no había antecedentes públicos de un deterioro en su salud y pidieron prudencia, al tiempo que confirmaron la suspensión de la totalidad de los shows programados.

El día que dieron por muerto a Chaparro en 2025

El desconcierto también se apoderó de los usuarios porque a finales de 2025 se había viralizado una falsa alarma sobre su fallecimiento. Esta vez, fue la propia cuenta de Instagram de El Rey de las Bromas quien salió a aclarar que, a diferencia de los contenidos habituales que producen, la partida del comediante era lamentablemente real, generando una ola de mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria en el humor digital.