Tenía cáncer de páncreas: dolor por la muerte de una reconocida actriz a sus 51 años

Una querida actriz de los años 90 falleció tras luchar durante un periodo corto contra el cáncer de páncreas con metástasis.

La actriz venezolana Andreina Yépez falleció el pasado 25 de agosto en Miami tras luchar durante un periodo corto contra un cáncer de páncreas con metástasis. Asimismo, la artista había informado previamente en sus redes sociales sobre la dura situación médica que atravesaba.





Andreina Yépez condujo programas televisivos sobre moda y celebridades.

La noticia fue confirmada por el programa de farándula Zona I. En ese sentido, desde el ciclo expresaron: “Nuestra inolvidable artista libró de manera muy privada, íntima y valiente ,una dura y fugaz batalla contra el cáncer tras haber sido diagnosticada hace apenas un mes”.

Finalmente, señalaron: “Fiel a su esencia protectora, discreta y fuerte, decidió transitar este proceso rodeada del amor más puro de sus familiares directos, manteniéndolo en total resguardo”. Luego, el periodista Ronald Sanoja agregó que Yépez tenía un cáncer en el páncreas que terminó en metástasis y aseguró que llevaba más de tres semanas hospitalizada.

Quién era la actriz venezolana Andreina Yépez

Andreina Yépez comenzó su camino en el mundo del entrenamiento durante la década de 1990. Participó en programas como Bienvenidos, de Miguel Ángel Landa, El Show de Joselo y Cheverísimo, espacios en los que compartió con reconocidos humoristas venezolanos como Carlos Cerutti y Francisco Martínez.

Sus trabajos más destacados, según la audiencia, son Por amarte tanto (1993), donde interpretó a Yurubí, Pecado de amor (1995), como Bilma, Sol de tentación (1996), en el papel de Robustiana, y Enséñame a querer (1998), donde dio vida a Laura Furia.

En los años siguientes, continuó deslumbrando en la pantalla y sumó personajes en producciones como El país de las mujeres (1999), Toda mujer y Hechizo de amor (2000), Amantes de luna llena (2000-2001), Mambo y canela y Trapos íntimos (2002), Cosita rica (2003-2004), El amor las vuelve locas (2005), Ciudad Bendita (2006-2007), La vida entera (2008-2009), La mujer perfecta (2010-2011) y Dulce amargo (2013).