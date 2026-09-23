El mundo del espectáculo está de luto. Anjanette Comer, actriz estadounidense que alcanzó notoriedad durante la década de 1960 con películas como The Loved One, The Appaloosa y The Baby, murió a los 86 años. Según un certificado de defunción obtenido por The Hollywood Reporter, falleció el 28 de mayo en el UCLA Santa Monica Medical Center. La intérprete atravesaba un cuadro de leucemia y también tenía problemas cardíacos.

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La carrera de Comer estuvo marcada por varias oportunidades que finalmente no aceptó y que terminaron convirtiéndose en papeles destacados para otras actrices. En 1967, rechazó protagonizar junto a Robert Redford Barefoot in the Park y también declinó trabajar con Warren Beatty en Bonnie and Clyde. Jane Fonda asumió el primer papel y Faye Dunaway el segundo, en dos películas que se convertirían en títulos fundamentales de aquella época.

Años después, Comer explicó que detrás de aquellas decisiones había una relación sentimental. En una entrevista con UPI publicada en 1981, contó que mantenía "esta relación muy importante con un hombre, un actor, que no quería que trabajara en películas". Según reconoció, en aquel momento era "joven e ingenua" y llegó a decir que "odiaba su carrera".

También tuvo un conflicto durante el rodaje de Funeral in Berlin, película de 1966 protagonizada por Michael Caine. Comer abandonó Alemania durante la filmación para pasar los fines de semana con su novio, una decisión que derivó en su reemplazo por Eva Renzi.

Tenía leucemia: murió una famosa actriz a los 86 años.

Una carrera que comenzó rápidamente

Comer nació el 7 de agosto de 1939 en Dawson, Texas. Durante su adolescencia fue elegida reina de la Feria y Rodeo de Corsicana y posteriormente estudió actuación en el Teatro de Pasadena. Allí fue descubierta por el agente Byron Raphael, quien la incorporó a su representación. En 1962 comenzó a conseguir papeles en televisión, con participaciones en My Three Sons y The Donna Reed Show. Un año después apareció en Gunsmoke, Ben Casey y Arrest and Trial, producción por la que recibió una nominación al Emmy como actriz de reparto.