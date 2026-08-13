El actor estadounidense Reggie Bannister, conocido principalmente por su participación en la saga de terror Phantasm, murió a los 80 años. La noticia fue comunicada por su esposa, Gigi Bannister, quien lo despidió con un emotivo mensaje publicado en Facebook.

Gigi Bannister relató que durante la madrugada del domingo 9 de agosto revisó el estado de salud de su esposo, a quien encontró dormido y con dificultades para respirar. Horas después, su gato GG comenzó a maullar y corrió hacia ella, lo que la llevó a regresar a la habitación. Según contó, en ese momento comprendió que Reggie había muerto. En 2016, según reportes citados por medios estadounidenses, el actor había sido diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy y enfermedad de Parkinson.

Bannister interpretó por primera vez a Reggie en Phantasm, estrenada en 1979. Su personaje era un vendedor de helados armado que terminaba convertido en uno de los protagonistas de la historia. El actor volvió a ponerse en la piel del personaje en las siguientes entregas de la franquicia: Phantasm II (1988), Phantasm III: Lord of the Dead (1993), Phantasm IV: Oblivion (1998) y Phantasm: Ravager (2016).

Tenía demencia y parkinson: murió un reconocido actor a los 80 años.

La vida y trayectoria de Bannister

Nacido en California en 1945, Bannister también fue veterano del Ejército de Estados Unidos y participó en la guerra de Vietnam antes de dedicarse a la actuación.

Además de Phantasm, trabajó en películas como Survival Quest (1989), Bugs (1990) y Bubba Ho-Tep (2002), esta última también dirigida por Coscarelli.