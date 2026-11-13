Tenía cáncer de pulmón: conmoción por la muerte de una figura del espectáculo y de Disney

El mundo de Disney y del cine está de luto por la muerte del actor que le dio voz a uno de los personajes más queridos de la animación clásica. Falleció a los 92 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su interpretación quedó grabada en la memoria de generaciones de espectadores.

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Quién era

Se trata de Donnie Dunagan, que interpretó la voz del pequeño Bambi en la película animada de 1942. Murió el miércoles 4 de noviembre de 2026, aunque su fallecimiento se conoció públicamente el lunes 9. La noticia fue confirmada por sus representantes, Kris Jones y Nery Lemus, de la agencia CelebWorx, a la revista Variety.

Donnie le había puesto la voz a Bambi.

El mensaje de sus agentes

En un emotivo comunicado, los agentes contaron que Dunagan les había pedido “no estar tristes por la gran vida que viví”. También destacaron su alegría, su calidez y su cariño por sus seguidores, además de su extensa trayectoria militar. “Siempre te amaremos, Donnie. Fuiste el mejor de nosotros”, expresaron.

Su interpretación del pequeño ciervo, especialmente en la conmovedora escena de la pérdida de su madre, quedó como uno de los momentos más recordados de la animación. Su muerte generó repercusión entre los admiradores de las películas clásicas de Disney.

Un niño de Hollywood

Dunagan nació el 16 de agosto de 1934 en San Antonio, Texas. Empezó a los tres años, cuando un representante descubrió su talento, y debutó en el cine en 1938 con Mother Carey’s Chickens. Después participó en Son of Frankenstein (1939), junto a Boris Karloff, y en Tower of London (1939), antes de llegar a Disney. En 1942, Walt Disney contactó personalmente a su familia. Según recordó el actor, el creador del estudio quería que ayudara a los animadores a darle expresiones infantiles al ciervo.

Donnie Dunagan falleció por cáncer de pulmón.

Tras abandonar el cine, ingresó en 1952 al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde sirvió durante 25 años y participó en tres despliegues en Vietnam. Recibió una Bronze Star y tres Purple Hearts, y se retiró en 1977 con el rango de mayor.

Durante años ocultó su pasado en Disney para evitar que sus compañeros lo llamaran “Mayor Bambi”. Sin embargo, en una entrevista de 2015 reconoció el cariño que sentía por el personaje: “No lo cambiaría por nada, absolutamente nada”.

Un legado que sigue

Con su voz, Dunagan acompañó la infancia de millones de personas y, con su servicio, dejó una huella en otra parte de su vida. Hoy, su despedida es un recordatorio de que algunas películas, y algunas voces, nunca se van del todo.