Precio de Disney+ en noviembre de 2026: cuánto cuesta cada plan

Disney+ mantiene una oferta de tres planes de suscripción en Argentina, con alternativas que permiten acceder a películas, series, documentales y transmisiones deportivas. Para noviembre de 2026, los usuarios pueden elegir entre las modalidades Estándar con anuncios, Estándar y Premium, según sus preferencias de consumo y la cantidad de dispositivos que necesiten utilizar.

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De acuerdo con los últimos valores informados en junio, los precios de referencia oscilan entre $11.999 y $18.399 mensuales, aunque estos importes deben corroborarse con las tarifas vigentes de noviembre al momento de contratar el servicio.

La plataforma reúne producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu, además de contenidos deportivos de ESPN. Sin embargo, las características disponibles varían según el tipo de suscripción.

Cuánto cuesta Disney+ en noviembre 2026: los precios de cada plan

Disney+ cuenta con tres modalidades de contratación en Argentina, que se diferencian por sus funcionalidades y beneficios.

Los últimos precios informados para cada alternativa son los siguientes:

Plan Precio mensual de referencia Disney+ Estándar con anuncios $11.999 Disney+ Estándar $15.599 Disney+ Premium $18.399

Los valores corresponden a junio de 2026 y no constituyen una confirmación de las tarifas de noviembre.

La alternativa más económica incorpora publicidad durante la reproducción, mientras que el plan Premium ofrece una mayor calidad de imagen y sonido, además de un acceso más amplio a las transmisiones deportivas.

Disney+ Estándar con anuncios: cuánto cuesta y qué incluye

El plan Estándar con anuncios es la opción de menor precio dentro de la plataforma.

Su último valor informado fue de $11.999 mensuales y permite acceder a películas, series y otros contenidos del catálogo, aunque incluye interrupciones publicitarias.

Entre sus principales características se encuentran la reproducción en calidad Full HD de hasta 1080p, sonido de hasta 5.1 canales y la posibilidad de utilizar dos dispositivos de manera simultánea.

Esta modalidad está orientada a quienes buscan acceder al servicio con un costo mensual más bajo y no tienen inconvenientes en visualizar anuncios.

El valor de Disney en Argentina

Disney+ Estándar: cuánto sale la suscripción sin anuncios

La modalidad Estándar permite reproducir películas y series sin interrupciones publicitarias, con una calidad de imagen de hasta Full HD. El último precio informado para este plan fue de $15.599 mensuales.

La suscripción permite utilizar hasta dos dispositivos simultáneamente y descargar contenidos en hasta diez dispositivos compatibles. Se presenta como una alternativa intermedia para quienes buscan una experiencia de entretenimiento sin anuncios en películas y series, pero no necesitan las prestaciones adicionales del plan Premium.

Disney+ Premium: cuánto cuesta el plan más completo

Disney+ Premium es la alternativa de mayor precio y ofrece funcionalidades adicionales para quienes buscan una mejor experiencia audiovisual y un acceso más amplio a contenidos deportivos. Su último valor de referencia fue de $18.399 por mes.

Esta modalidad permite reproducir contenidos compatibles en calidad 4K Ultra HD y HDR, con sonido Dolby Atmos, además de habilitar hasta cuatro dispositivos simultáneos. También incorpora transmisiones deportivas en vivo de ESPN, que incluyen distintas competencias nacionales e internacionales, según los derechos de emisión y la programación disponible.

El plan cuenta con la posibilidad de descargar contenidos para reproducirlos sin conexión.

Cuánto cuesta el streaming en Argentina

Cuánto cuesta agregar un miembro extra a Disney+

La plataforma también contempla la posibilidad de incorporar miembros adicionales que no viven en el mismo domicilio del titular de la cuenta.

Según los últimos valores informados, los precios de referencia para esta función eran los siguientes:

Tipo de miembro extra Precio mensual de referencia Estándar con anuncios $6.999 Estándar $7.399 Premium $9.200

Estos importes también corresponden a junio de 2026 y pueden haber cambiado. Los miembros adicionales cuentan con un perfil propio y pueden utilizar un dispositivo por vez, de acuerdo con las condiciones del servicio.

Cómo pagar menos Disney+ en Argentina

Además de la contratación directa, existen distintas alternativas para acceder a Disney+ mediante promociones y beneficios comerciales. Entre las opciones mencionadas en junio se encontraban descuentos o períodos promocionales para clientes de determinadas tarjetas Visa, beneficios para usuarios de Claro, acceso mediante Meli+ y suscripciones incluidas en algunos paquetes de DirecTV y DGO. No obstante, estas promociones pueden modificarse o dejar de estar disponibles, por lo que es necesario consultar las condiciones vigentes de cada proveedor antes de contratar.