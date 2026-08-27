Tenía cáncer de páncreas: dolor por la muerte de una querida actriz a los 51 años.

La actriz, modelo y comediante venezolana Andreina Yépez murió a los 51 años después de atravesar un cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada el martes por medios de Venezuela y provocó numerosas muestras de tristeza entre colegas y seguidores. La artista había contado públicamente en julio que enfrentaba un delicado momento de salud y desde entonces había mantenido el tratamiento alejado de la exposición mediática.

La salud de Andreina Yépez había sufrido un fuerte deterioro durante los últimos meses. En julio, la actriz reveló que había sido diagnosticada con cáncer de páncreas y decidió reducir su exposición pública para concentrarse en el tratamiento.

La confirmación de su fallecimiento llegó a través de Zona I, programa venezolano de espectáculos que comunicó la noticia en sus plataformas digitales. Según el mensaje difundido por el ciclo, Yépez había elegido mantener en privado los detalles de su enfermedad y atravesar el proceso acompañada por sus familiares.

La trayectoria de Andreina Yépez en televisión

Yépez desarrolló una extensa carrera en la televisión venezolana, donde trabajó como actriz, modelo, humorista y presentadora. A lo largo de los años participó tanto en telenovelas como en ciclos de entretenimiento, lo que le permitió construir un vínculo cercano con el público.

Tenía cáncer de páncreas: dolor por la muerte de una querida actriz a los 51 años.

Entre sus trabajos en ficción se destacan Por amarte tanto, Pecado de amor y El amor las vuelve locas. También tuvo participación en programas de humor y entretenimiento como Bienvenidos, Cheverísimo y La Guerra de los Sexos.