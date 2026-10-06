El actor estadounidense Mark Mortimer, conocido principalmente por su participación en la histórica telenovela Another World, murió el 23 de septiembre a los 59 años después de atravesar un cáncer. La noticia fue confirmada por su familia, que destacó el recorrido personal y profesional del artista, quien además de trabajar en televisión fue modelo, veterano del Ejército, empresario y constructor.

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Mortimer se incorporó a Another World en 1996 para interpretar a Nick Hudson. Fue el tercer actor en ponerse en la piel del personaje, después de Justin Chambers y Kevin McClatchy.

Su participación se extendió durante 81 episodios, hasta que la producción de NBC llegó a su final en 1999 después de 35 años al aire. Además, tuvo una aparición como invitado en un episodio de Spin City emitido ese mismo año. Según los registros de IMDb, su último trabajo acreditado como actor fue la película Nowhere Man, estrenada en 2005.

Su vida fuera de la televisión

Nacido el 15 de abril de 1967 en Yorkville, Illinois, Mortimer estuvo casado durante 25 años con Christie, con quien tuvo una hija llamada Hunter. Además de su carrera artística, fue uno de los propietarios de IOC Construction. Según recordó su familia en el obituario publicado por una casa funeraria de Illinois, el actor consideraba la empresa no solo como un negocio, sino también como un proyecto familiar basado en el trabajo y los vínculos personales.

Tenía cáncer: murió un querido actor a los 59 años.

En 2024 recibió un diagnóstico de cáncer. A partir de entonces, junto con su esposa, creó la Integrative Access Foundation, una organización destinada a facilitar el acceso a terapias integrativas para personas que atravesaban la enfermedad y no podían afrontar sus costos.