Conmoción: murió una reconocida conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

La reconocida conductora de televisión y radio de Estados Unidos, Angela Stribling, falleció el pasado sábado 26 de septiembre a los 58 años luego de luchar durante dos años contra un preocupante cáncer cerebral. Asimismo, la noticia fue confirmada por su esposo, Ken Washington, mediante un sentido mensaje publicado en sus redes sociales.

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En ese marco, Washington expresó: "Angela siempre veía lo bueno en las personas. Donde otros veían desafíos, ella veía posibilidades, y tenía un don extraordinario para sacar lo mejor de todos los que la rodeaban". Luego, continuó: "Estuvimos casados durante cuatro maravillosos años, y ella cambió mi vida para mejor en todos los sentidos posibles".

Por otro parte, su esposo también afirmó que la figura televisiva murió "pacíficamente" en su propia casa, acompañada por él y por su hermana. Anteriormente, la comunicadora ya había dado señales sobre su enfermedad. En 2025, publicó un texto en Facebook que señalaba que el año había sido bastante difícil para ella: "Este último año fue el más difícil que he vivido en toda mi vida. En muchos aspectos. Pero, sobre todo, por un problema de salud inesperado. Gracias a la gracia de Dios, lo he superado y estoy lista para recibir todo lo que Él tiene preparado para mí".

Quién era Angela Stribling

Angela Stribling comenzó su carrera profesional en Washington como pasante de noticias en WTTG-TV y trabajó en WOL-AM antes de incorporarse a WHUR. Se convirtió en la primera mujer en conducir el histórico programa The Original Quiet Storm, una de las propuestas más reconocidas de la radio de Washington.

Su carrera televisiva creció principalmente en BET, donde durante cuatro años fue conductora de Screen Scene, un programa dedicado a noticias y entrevistas del mundo del entretenimiento. También participó en el lanzamiento de BET Jazz y condujo Jazz Central junto a Ramsey Lewis y Lou Rawls, además de BET Jazz Discovery y BET Jazz Scene. En Baltimore, trabajó como reportera de Evening Magazine y fue una de las conductoras de On Time en WJZ-TV.