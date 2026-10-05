"Luchadora hasta el final": murió un emblema del periodismo a los 86 años.

Dolor en el mundo de los medios de comunicación. Esther Rantzen, histórica periodista, presentadora y activista británica, murió a los 86 años. La noticia fue confirmada por sus hijos, quienes destacaron el legado de "compasión y comprensión" que dejó a través de las organizaciones que creó.

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Rantzen alcanzó gran popularidad en 1973 como conductora de That's Life!, un programa de la BBC centrado en temas de interés para los consumidores. El ciclo se convirtió rápidamente en un éxito y permaneció 21 temporadas al aire. En su momento de mayor audiencia llegó a superar los 20 millones de espectadores.

A lo largo de su carrera también condujo su propio programa de entrevistas, Esther, y participó en la segunda temporada de Strictly Come Dancing. En 1997 ingresó al Salón de la Fama de la Royal Television Society, como reconocimiento a su trayectoria en la televisión británica.

"Luchadora hasta el final": murió un emblema del periodismo a los 86 años.

Los homenajes tras su muerte

Entre quienes la despidieron estuvo Kim Leadbeater, diputada que encabezó un intento parlamentario para legalizar la muerte asistida, quien la definió como una mujer "fuerte, cálida" y una "luchadora hasta el final".

También la recordó Michael Grade, ex responsable de BBC One y antiguo jefe de Rantzen. "Perdí una amiga y la nación ha perdido a una de las grandes pioneras de la radiodifusión", expresó.