Conmoción en el mundo del espectáculo. El actor israelí Guy Kapulnik murió a los 46 años en un accidente aéreo ocurrido en California. El intérprete, conocido por sus trabajos en The Call of the Wild y el cortometraje Hacked, viajaba como piloto de una avioneta que se estrelló el jueves 24 de septiembre en Hesperia. En el impacto también murió su acompañante, Taylor Laska, de 33 años.

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El accidente ocurrió cerca de las 9:45 de la mañana, hora local, en las inmediaciones de Summit Valley Road y Maple Avenue, en Hesperia, al sur de California. La aeronave involucrada era una Aeronca 7AC, un avión monomotor que terminó impactando contra un campo y quedó gravemente dañado.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a las dos personas que se encontraban a bordo. Ambas fueron declaradas muertas en el sitio. Las autoridades identificaron posteriormente a las víctimas como Kapulnik, quien estaba al mando de la aeronave, y Laska, oriunda de Santa Mónica. La información fue confirmada por la división forense del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

Quién era Guy Kapulnik

Kapulnik era un actor israelí radicado en Los Ángeles. Entre sus trabajos se encuentran la película The Call of the Wild y el cortometraje Hacked, ambos estrenados en 2020. Además de su actividad artística, el actor tenía una fuerte relación con la aviación y se desempeñaba como instructor de vuelo. También había desarrollado actividades vinculadas con el mundo náutico.

Conmoción: murió un reconocido actor en un accidente aéreo.

La investigación para determinar las causas del accidente continúa. El caso está a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB).