El mundo del espectáculo recibió una triste noticia con la muerte de Otto Sirgo, reconocido actor cubano-mexicano que falleció a los 79 años. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) comunicó su fallecimiento este martes 29 de septiembre y recordó la extensa trayectoria que desarrolló en teatro, cine y televisión.

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La ANDI informó la muerte del actor a través de sus redes sociales. "El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Otto Sirgo", señaló la entidad.

En el mismo comunicado, la organización destacó la carrera de Sirgo y su reconocimiento dentro de la televisión mexicana. "Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión", expresó la asociación. Además, la ANDI recordó algunos de los trabajos que le permitieron alcanzar reconocimiento internacional, entre ellos las telenovelas "Lazos de amor", "Niña amada mía" y "Por un beso".

La institución también envió sus condolencias a los familiares y allegados del intérprete: "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!".

Llora el espectáculo: murió un emblemático actor a los 79 años.

Qué se sabe sobre la muerte de Otto Sirgo

Hasta el momento, no trascendió la causa de la muerte de Otto Sirgo. Su oficina de representación, Prensa Danna, informó que todavía no se dieron a conocer los detalles relacionados con el funeral.