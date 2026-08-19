Florencia Sugo, hija del cantante uruguayo Lucas Sugo, murió a los 23 años tras atravesar un cáncer que le había sido diagnosticado el año pasado. La joven se encontraba en Boston, Estados Unidos, donde recibía un tratamiento específico para una mutación genética vinculada a la enfermedad. El fallecimiento fue confirmado por medios uruguayos.

Florencia había sido diagnosticada con cáncer durante el año pasado y desde entonces había atravesado distintos tratamientos médicos con el objetivo de combatir la enfermedad.

En los últimos meses, la joven se encontraba en Boston, donde recibía un medicamento específico para tratar la mutación genética KRAS G12D. Sin embargo, su estado de salud se había deteriorado considerablemente durante los últimos días. Personas cercanas a Lucas Sugo habían señalado a los medios uruguayos previamente que la familia atravesaba "una situación delicada, muy dura".

El mensaje de Lucas Sugo y la cadena de oración

En medio de la difícil situación familiar, Lucas Sugo había compartido una imagen en sus redes sociales que mostraba a una persona rezando. Junto a la fotografía escribió: "Pon tu mano, padre amado". La publicación provocó una rápida reacción de sus seguidores, quienes comenzaron a compartir mensajes y a participar de una cadena de oración por la recuperación de Florencia.

Tenia cáncer: murió la hija de un famoso cantante de cumbia a los 23 años.

Lucas Sugo es uno de los principales referentes de la música popular uruguaya y también es conocido en Argentina. El cantante estuvo en múltiples oportunidades en Pasión de Sábado, el histórico programa dedicado a la música tropical que se emite por América TV.