La directora de relaciones públicas de Christian Dior Couture, Mathilde Favier, falleció el lunes 17 de agosto a los 57 años en un accidente de tránsito en el oeste de Francia. El accidente ocurrió aproximadamente a las 16 horas en la carretera D938, en la localidad de Airvault.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial de la casa de lujo, Dior: “Dior lamenta profundamente anunciar el fallecimiento accidental de Mathilde Favier. En su cargo como directora de relaciones públicas, Mathilde Favier contribuyó de manera extraordinaria a la reputación de Christian Dior Couture gracias a su compromiso y elegancia. Era una mujer excepcional cuya alegría comunicativa, talento y lealtad eran ejemplares”.

Comunicado oficial de Dior sobre el fallecimiento de Mathilde Favier.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior, Delphine Arnault, expresó: “Mathilde amaba la vida con pasión. Con el fallecimiento de Mathilde, Dior pierde a una profesional increíble, y yo he perdido a una amiga leal. Su optimismo y coraje inspiraban admiración. Extrañaremos profundamente su sonrisa y su talento. Hoy me siento profundamente entristecida; mis pensamientos están con sus hijos, su madre, sus hermanas, su familia, sus numerosos amigos y el equipo que tanto amaba”.

Quién era Mathilde Favier

Mathilde Favier fue una de las figuras más influyentes de la moda en Francia, reconocida por su carrera como directora de relaciones públicas de Christian Dior Couture. Comenzó su trayectoria en firmas de gran prestigio como Prada. Asimismo, su habilidad para conectar personas y su visión estética la convirtieron en una parte fundamental de los eventos de alta costura en París, logrando gestionar las relaciones de la casa Dior con distintas celebridades.

En el año 2024, narró su pasión por su ciudad natal en el libro Mathilde à Paris, una guía personal donde comparte sus lugares favoritos, artistas y secretos sobre su estilo de vida. La trágica noticia conmovió profundamente a la industria global de la moda y el entretenimiento, provocando una oleada de homenajes de diseñadores, modelos y colegas.