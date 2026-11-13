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Tenía cáncer de esófago: dolor por la muerte de un reconocido actor a los 75 años

Un reconocido actor falleció a los 75 años. Tenía cáncer de esófago.

13 de noviembre, 2026 | 13.22
Murió actor

Dolor en el espectáculo por la muerte de un entrañable actor. Randall England, actor recordado por interpretar al villano Jack Slater en la popular serie General Hospital, murió a los 75 años. El intérprete falleció el pasado 25 de septiembre rodeado de sus seres queridos, según informó su familia a través de un obituario. England padecía cáncer de esófago, de acuerdo con la información publicada inicialmente por Deadline.

Nacido en 1951 en Oklahoma, England estudió en la Universidad de Oklahoma y comenzó su carrera artística después de viajar a Nueva York. Ese viaje significó un punto de inflexión y lo llevó a incursionar inicialmente en el mundo del modelaje. Más tarde se instaló en Beverly Hills y construyó una trayectoria que se extendió durante varias décadas y que incluyó trabajos en televisión, cine y teatro.

Su personaje más recordado fue Jack Slater, el villano de General Hospital, producción en la que participó entre 1984 y 1985. A lo largo de su carrera también tuvo apariciones en series como Dallas, The Young and the Restless y Baywatch. En cine, England formó parte de películas como Cat City y Beverly Hills Chihuahua. También apareció en el videoclip de “Sugar”, una de las canciones de Maroon 5.

Tenía cáncer de esófago: dolor por la muerte de un reconocido actor a los 75 años.

La otra faceta artística de Randall England

Además de su trabajo como actor, England desarrolló distintas actividades vinculadas al mundo artístico. Escribió, produjo y grabó música bajo el nombre de RAE, ampliando así una carrera que no estuvo limitada a la actuación. Su última publicación en Instagram fue realizada en junio y lo mostraba disfrutando de un paseo en una lancha motora.

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