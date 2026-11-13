Tenía cáncer de esófago: dolor por la muerte de un reconocido actor a los 75 años.

Dolor en el espectáculo por la muerte de un entrañable actor. Randall England, actor recordado por interpretar al villano Jack Slater en la popular serie General Hospital, murió a los 75 años. El intérprete falleció el pasado 25 de septiembre rodeado de sus seres queridos, según informó su familia a través de un obituario. England padecía cáncer de esófago, de acuerdo con la información publicada inicialmente por Deadline.

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Nacido en 1951 en Oklahoma, England estudió en la Universidad de Oklahoma y comenzó su carrera artística después de viajar a Nueva York. Ese viaje significó un punto de inflexión y lo llevó a incursionar inicialmente en el mundo del modelaje. Más tarde se instaló en Beverly Hills y construyó una trayectoria que se extendió durante varias décadas y que incluyó trabajos en televisión, cine y teatro.

Su personaje más recordado fue Jack Slater, el villano de General Hospital, producción en la que participó entre 1984 y 1985. A lo largo de su carrera también tuvo apariciones en series como Dallas, The Young and the Restless y Baywatch. En cine, England formó parte de películas como Cat City y Beverly Hills Chihuahua. También apareció en el videoclip de “Sugar”, una de las canciones de Maroon 5.

Tenía cáncer de esófago: dolor por la muerte de un reconocido actor a los 75 años.

La otra faceta artística de Randall England

Además de su trabajo como actor, England desarrolló distintas actividades vinculadas al mundo artístico. Escribió, produjo y grabó música bajo el nombre de RAE, ampliando así una carrera que no estuvo limitada a la actuación. Su última publicación en Instagram fue realizada en junio y lo mostraba disfrutando de un paseo en una lancha motora.