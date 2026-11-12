Murió Paolo El Rockero a los 68 años: así fueron sus últimas horas antes del triste final

Jorge Montejo interpretó a Paolo el Rockero en la televisión y el cine argentinos.

El espectáculo argentino recibió una triste noticia: murió Jorge Juan Montejo, conocido por generaciones de espectadores como Paolo el Rockero. El actor tenía 68 años y estaba internado en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal.

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Según informó la cronista Caro Bisgarra, el artista permanecía hospitalizado desde hacía varios días y así fueron sus últimos momentos con vida. "Estaba con problemas de salud, con un cuadro de pulmonía internado hacía varios días", señaló, de acuerdo con Crónica.

La noticia de su muerte se conoció el miércoles 11 de noviembre por la noche y volvió a poner en primer plano la trayectoria de un humorista que dejó su marca en la televisión y el cine a través de un personaje inconfundible.

Jorge Montejo interpretó a Paolo el Rockero en la televisión y el cine argentinos.

Cómo nació Paolo el Rockero, el personaje de Jorge Montejo

Con una peluca de pelo largo, una vincha y un morral de colores, Montejo construyó a Paolo, un personaje que se destacó por su voz temblorosa y sus particulares latiguillos. Entre ellos, uno de los más recordados fue "¡Uhhh... loco!".

En una entrevista con Infobae publicada en 2020, el actor contó que eligió el nombre porque sentía que encajaba con su apariencia. "No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo", explicó. Según relató, fue Juan Alberto Badía quien agregó "el Rockero" al nombre.

El humorista participó de Badía & Cía y también llevó sus monólogos a Feliz Domingo. Su popularidad se extendió al cine, donde formó parte de películas como Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror.

En aquella charla, Montejo reconoció que muchas personas seguían asociándolo con su creación, aunque fuera de escena se veía distinto. "La gente me reconoce en la calle, no toda porque me veo muy diferente a Paolo sin la peluca, pero siempre que salgo alguien me saluda", contó.