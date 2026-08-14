Tenía cáncer y ELA: dolor por la muerte de una reconocida actriz

La actriz de ficciones latinoamericanas Consuelo “Chelo” Rodríguez falleció en Venezuela durante la noche del martes 12 de agosto, a los 84 años. La noticia fue confirmada por el periodista de espectáculos Simón Rodríguez y generó una enorme tristeza en el mundo televisivo.

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no trascendió en los medios de comunicación. Sin embargo, la actriz venía atravesando en privado un complejo cuadro de salud. Asimismo, Noticiero Venevisión señaló que estaba luchando contra el cáncer, mientras que el portal Meridiano agregó que también había sido diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.

Tiempo atrás, la institución Radiología IDACA compartió en sus redes sociales un archivo audiovisual en el que la actriz hablaba sobre su enfermedad. En ese sentido, durante la charla, afirmó que tuvo “33 radios” y se mostró confiada al asegurar que “va a salir de esto”.

Quién era Consuelo “Chelo” Rodríguez

Consuelo “Chelo” Rodríguez fue una actriz española que vivió gran parte de su vida en Venezuela. Comenzó su trayectoria en la industria durante los años 60, como modelo y actriz, y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más valoradas de la televisión latinoamericana.

Entre sus proyectos más importantes se encuentran La usurpadora, Rafaela, La loba y La zulianita, títulos que la acompañaron a lo largo de varias décadas y que la posicionaron como un nombre de referencia dentro del género. Asimismo, durante su extensa trayectoria compartió pantalla con figuras como Gabriela Spanic, Fernando Colunga y Dominika Paleta, entre muchos otros.

Chelo Rodríguez en La Loba.

Por parte de sus seguidores, los que recuerdan a la actriz aseguran que siempre tuvo una personalidad amable y discreta. Asimismo, esta última cualidad hizo que, pese a su larga exposición pública, se mantuviera siempre al margen de polémicas y escándalos.