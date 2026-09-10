El mundo de la actuación está de luto. Manel Dueso, actor, director y dramaturgo catalán, murió el martes a los 73 años en el Hospital de Sant Pau de Barcelona a causa de un cáncer de colon. Nacido en Sabadell, desarrolló una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión y también se dedicó a la poesía.

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Dueso cursó Interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona y formó parte del equipo fundador de la Sala Beckett junto a José Sanchis Sinisterra. A lo largo de su carrera interpretó obras de autores como William Shakespeare, Molière, Antón Chéjov, Federico García Lorca, Rainer Werner Fassbinder y Jean Genet.

En televisión participó en distintas producciones de TV3, entre ellas Nissaga de poder, Laberint d’ombres y La Riera, donde interpretó al personaje de Mossèn Esteva. También tuvo papeles en series como Isabel. En cine trabajó en películas como Salvador, Eva y Operación Malaya. Además de actuar, desarrolló tareas como director y director de actores.

Tenía cáncer de colon: murió un reconocido actor a los 73 años.

​​​​​​Sus obras de teatro y su vínculo con la poesía

Como dramaturgo, Dueso escribió alrededor de una veintena de obras, varias de las cuales también dirigió y llevó a escena. Entre ellas se encuentran Sara y Simon, Matem els homes y Pensem. (Pausa.) A la merda!. Una de sus obras destacadas fue Mata’m, estrenada en 2004 en el teatro La Villarroel de Barcelona, dentro del festival Grec. La pieza fue protagonizada por Francesc Orella y Àurea Màrquez. En 2023 se publicó Mata’m, acompañada por un conjunto de poemas titulado Assaig de petits comiats. Dueso también había obtenido un premio de poesía en 1988 y en los últimos años recuperó especialmente su interés por ese género.

En diciembre de 2025 estrenó Jambo Bwana en la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. Se trató de una comedia negra escrita y dirigida por Dueso.