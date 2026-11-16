Tenía cáncer cerebral: conmoción por la muerte de una querida actriz a los 25 años

Imagen ilustrativa sobre la muerte de una joven actriz y creadora de contenido.

La muerte de una joven actriz y creadora de contenido colombiana, que durante años compartió su vida y sus proyectos artísticos en las redes sociales, causó tristeza entre sus seguidores. Tenía 25 años y atravesaba un tratamiento por un cáncer cerebral.

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Se trata de Catalina Fernández Gómez, conocida como Cata Amatista, quien falleció el 12 de noviembre. La noticia fue confirmada por su agencia de representación y también por sus familiares, que la recordaron a través de una emotiva publicación en su perfil.

"Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros", expresaron.

El mensaje de la familia de Cata Amatista

En la despedida, sus seres queridos agradecieron a quienes la acompañaron durante su enfermedad y destacaron el amor con el que la joven transitó su vida.

"El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor", escribieron. Además, señalaron: "No queremos recordarla desde la ausencia, sino desde todo lo que nos regaló".

El mensaje también estuvo dirigido a Catalina: "Gracias, Cata, por tanto. Por enseñarnos a vivir bonito, por recordarnos lo esencial y por dejar tanto amor en este mundo".

Cata Amatista.

Cómo fue la enfermedad que atravesó Catalina Fernández

Según informó el diario colombiano El Tiempo, la actriz recibió el diagnóstico en 2023, después de sufrir dolores de cabeza recurrentes. Tras una primera operación, una biopsia confirmó que tenía un meduloblastoma cerebeloso, un tumor maligno que se origina en el cerebelo.

En 2024 fue intervenida nuevamente por el crecimiento del tumor y recibió tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Al año siguiente, los médicos detectaron que la enfermedad había avanzado.

A lo largo de ese proceso, Catalina compartió experiencias y reflexiones con la comunidad que había formado en las redes sociales.

Quién era Cata Amatista

Nacida en Popayán y radicada en Cali, Fernández comenzó a publicar contenido cuando era adolescente. Además de su actividad en las plataformas digitales, se dedicó a la actuación, el canto, la danza y la pintura.

Participó en producciones independientes y en espectáculos de teatro musical, entre ellos una adaptación de Hamilton presentada en el Teatro Jorge Isaacs de Cali. Su familia eligió despedirla recordando esa pasión por el arte y el cariño que compartió con quienes la rodeaban.