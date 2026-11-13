Tenía cáncer: dolor por la muerte de un querido periodista a los 69 años

Un querido periodista y locutor del mundo del deporte murió a los 69 años mientras recibía tratamiento por un cáncer de esófago.

El periodista y locutor británico, Danny Kelly, murió a los 69 años mientras recibía tratamiento por un cáncer de esófago. La noticia fue confirmada el miércoles 11 de noviembre y generó numerosos homenajes en el mundo del periodismo y el deporte.

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Danny Kelly murió a los 69 años mientras recibía tratamiento por un cáncer de esófago.

En ese marco, Danny Baker, amigo y compañero de trabajo durante muchos años, lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: “Mi gran amigo, locutor excepcional y el hombre más divertido que he conocido, Danny Kelly, falleció ayer por la tarde. No puedo creer que nunca volveré a escuchar su voz”.

Por su parte, el Tottenham Hotspur, club del que Kelly era hincha, también publicó un mensaje de despedida: “Toda la familia del Tottenham lamenta la pérdida de uno de los nuestros, la leyenda de la radiodifusión Danny Kelly. Nuestros pensamientos y nuestro cariño están con su familia y amigos en estos momentos tan difíciles”.

Quién era Danny Kelly

Danny Kelly fue un periodista deportivo y locutor británico que desarrolló una extensa carrera en medios de comunicación del Reino Unido. Fue editor de las revistas New Musical Express (NME) y Q Magazine, dos publicaciones de referencia en la industria musical británica. Su recorrido profesional también incluyó trabajos vinculados con la televisión y la prensa deportiva.

En 2007 se incorporó a talkSPORT, donde se convirtió en una de las voces más reconocidas de la emisora. Un año después comenzó a conducir un programa nocturno junto al exfutbolista Stan Collymore. También trabajó en BBC Radio 5 Live junto al presentador Danny Baker, con quien protagonizó espacios de debate y humor futbolístico.

Más adelante participó en transmisiones de BT Sport y condujo el podcast The View from the Lane, dedicado al Tottenham Hotspur, club del que era un apasionado seguidor. A lo largo de su trayectoria, Kelly construyó un estilo caracterizado por el conocimiento deportivo, el humor y la capacidad para generar dinámicas con los oyentes.