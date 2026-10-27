El mundo de los medios de comunicación está de luto. Noah Adams, una de las voces más reconocidas de la radio pública estadounidense y figura histórica de NPR, murió a los 84 años. El periodista falleció el 16 de octubre en su casa de Yellow Springs, Ohio, según informó la emisora.

{{{htmlAmp}}}

Su muerte se produjo por complicaciones derivadas de un tumor cerebral benigno que le habían extirpado ocho años antes, de acuerdo con lo que su esposa, Neenah Ellis, productora de noticias de NPR durante años, contó a The New York Times.

Adams condujo durante 18 años la edición de lunes a viernes de All Things Considered, uno de los programas informativos más importantes de NPR. A lo largo de su trayectoria, cubrió acontecimientos relevantes y realizó informes desde distintos puntos de Estados Unidos, con especial interés en las historias cotidianas y las experiencias de personas de pequeñas localidades.

Su forma de entrevistar se caracterizaba por la búsqueda de testimonios espontáneos, alejados de las respuestas preparadas. Melissa Block, quien fue productora del periodista antes de convertirse en conductora del ciclo, recordó esa cualidad al anunciarse su fallecimiento. "No le gustaba hablar con personas que sabía que tenían cosas preparadas para decir", señaló Block. Según explicó, Adams buscaba interlocutores que hablaran con sinceridad, convicción y desde sus propias experiencias.

Tenía 84 años: dolor por la muerte de un reconocido periodista.

Su vida antes del periodismo

Nacido el 15 de septiembre de 1942 en Ashland, Kentucky, tuvo distintos trabajos antes de ingresar al periodismo, entre ellos como disc jockey y empleado de la construcción. Su interés por la radio pública surgió cuando escuchó All Things Considered, poco después de su estreno en 1971. En 1975 se incorporó a NPR como asistente de producción. Tres años después comenzó a conducir la edición de fin de semana y, en 1982, pasó a la emisión de lunes a viernes.