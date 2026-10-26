Lo encontraron sin vida: dolor por la muerte de un famoso streamer a los 30 años

Un famoso streamer fue hallado sin vida en su vivienda de Monterrey, México, y su representante confirmó la trágica noticia.

Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como El Komanche, murió a los 30 años. La noticia fue confirmada este lunes 26 de octubre por su representante, Byron Reyes, quien informó que se había comunicado con la familia del creador de contenido. El streamer habría sido encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México, aunque hasta el momento no se dieron a conocer oficialmente las causas de su fallecimiento.

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El streamer El Komanche murió a los 30 años.

Tras conocerse la noticia, Reyes compartió un emotivo mensaje de despedida en el que recordó el vínculo que los unía, los comienzos de su relación y los proyectos que habían quedado pendientes: “No estoy listo para decirte adiós porque parecía apenas ayer cuando nos tomamos la foto que adjuntaré me tomó una invitación que me hice a un Comiccon en 2018-2019 cuando venía de su pueblo amado, San Sebastián, San Vicente en El Salvador. Pero te prometo que mientras yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste”.

Sin embargo, una de las frases que compartió el representante también llamó la atención de los seguidores del streamer y generó dudas sobre las circunstancias de su muerte: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que el comentario sobre el acoso esté directamente relacionado con el fallecimiento de El Komanche.

Quién era El Komanche

El Komanche fue un creador de contenido salvadoreño que logró reconocimiento internacional gracias a sus transmisiones de videojuegos y sus proyectos dentro de la comunidad. Nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador, y comenzó su carrera en Twitch en 2015.

Con el tiempo, amplió su contenido con partidas de Minecraft, Grand Theft Auto y Fortnite, además de videos, charlas y transmisiones en vivo con sus seguidores. Su crecimiento se dió especialmente entre 2020 y 2022, cuando comenzó a colaborar con figuras reconocidas del streaming.

Uno de los proyectos más importantes de su trayectoria fueron los Squid Craft Games, una competencia desarrollada dentro de Minecraft e inspirada en la serie El juego del calamar. El Komanche participó en la creación y organización del evento junto con AuronPlay y El Rubius. La iniciativa reunió a numerosos creadores de España y Latinoamérica y se convirtió en uno de los acontecimientos destacados del entretenimiento digital en español.