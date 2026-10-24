Dolor en la televisión argentina: murió un querido actor de Los Simuladores a los 62 años

La televisión argentina despide a un actor con una extensa trayectoria en la pantalla y los escenarios.

La televisión argentina atraviesa una triste despedida. Murió Marcelo Trepat a los 62 años, el actor y cantante que participó de ficciones como Los Simuladores, Montaña rusa y La niñera. Su recorrido también dejó una importante huella en el teatro musical, donde integró elencos de algunas de las producciones más reconocidas del país.

{{{htmlAmp}}}

La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores, que expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de profesión, según informó TN. Desde 2008, el artista estaba radicado en Villa Giardino, Córdoba, la localidad que había elegido para vivir después de años de trabajo en Buenos Aires.

La televisión argentina despide a un actor con una extensa trayectoria en la pantalla y los escenarios.

Nacido el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, Trepat se acercó a la actuación durante su infancia, con clases de teatro en la Escuela 22 de su ciudad. Aquel primer vínculo con los escenarios se convirtió en una carrera que lo llevó a transitar la televisión, el cine y espectáculos para distintas generaciones.

Quién era Marcelo Trepat y qué personaje hizo en Los Simuladores

Entre sus trabajos televisivos, Trepat interpretó a Ortiz de Ocampo en el episodio "Seguro de desempleo" de Los Simuladores. También formó parte de Montaña rusa y La niñera, otras dos ficciones recordadas de la pantalla argentina.

Su trayectoria tuvo, además, varios puntos de encuentro con Georgina Barbarossa. Trabajó junto a la conductora en Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. En televisión también participó de la miniserie rusa V ritme tango, protagonizada por Natalia Oreiro.

Sin embargo, su labor no quedó limitada a la pantalla chica. En cine trabajó en Cicatrices, de Patricio Coll, y en el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso.

De Drácula a Les Luthiers: su recorrido sobre los escenarios

Uno de los momentos destacados de su carrera llegó en 1991, cuando integró el elenco original de Drácula, el musical, la obra de Pepe Cibrián y Ángel Mahler estrenada en el Luna Park. Allí interpretó a Lord Arturo.

Más adelante participó de Mi bella dama, El violinista en el tejado y Zorba. En Cabaret encarnó a Cliff Bradshaw durante las temporadas 2007 y 2008, bajo la dirección de Ariel del Mastro. También trabajó en Te quiero, sos perfecto… cambiá y Visitando al señor Green.

Su versatilidad lo acercó al público infantil con títulos como Doña Disparate y Bambuco, donde interpretó a Bambuco junto a Barbarossa, y Mi bello dragón, de Enrique Pinti. Entre 2009 y 2012, además, fue reemplazante de Les Luthiers y cubrió funciones actorales y vocales en Lutherapia y Chist!.

Después de finalizar su trabajo en Cabaret, Trepat se instaló definitivamente en Villa Giardino. Su relación con ese lugar había comenzado años antes, durante sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores. Allí eligió establecerse el intérprete que había construido su camino entre las ficciones televisivas y la música sobre el escenario.