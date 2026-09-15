Conmoción en el espectáculo por la muerte de un emblema. El actor y conductor japonés Leo Morimoto murió a los 83 años y la noticia generó repercusión en el mundo del entretenimiento de Japón. Si bien el actor y conductor falleció el 4 de septiembre, su agencia comunicó el deceso una semana después.

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Por el momento, no trascendieron detalles sobre la causa de muerte de Leo Morimoto. Su agencia confirmó que el fallecimiento ocurrió el viernes 4 de septiembre y lo calificó como una pérdida inesperada.

El funeral del artista se llevó adelante de manera reservada, sin la presencia pública de seguidores ni medios de comunicación. Tras informar su muerte, la agencia agradeció a quienes acompañaron a Morimoto durante su extensa trayectoria profesional. "A todos los fans, compañeros artistas y personal, gracias por el tiempo tan fructífero y los maravillosos recuerdos. Todos en la agencia les expresamos nuestra más sincera gratitud", expresó la compañía en su comunicado.

Tenía 83 años: dolor por la muerte de un emblema del entretenimiento.

El legado de Leo Morimoto en el anime

Morimoto construyó una extensa carrera en Japón y una de sus participaciones más recordadas fue como narrador original de Thomas y sus amigos. Estuvo al frente de esa tarea durante ocho temporadas, desde el lanzamiento de la serie en 1990, y se convirtió en una voz asociada a una producción que acompañó a varias generaciones. Su recorrido dentro de la animación japonesa también incluyó trabajos de voz en Royal Space Force: The Wings of Honnêamise, Bartender, Dragon Goes House-Hunting y Agatha Christie’s Great Detectives Poirot and Marple.

Más allá del anime, Leo Morimoto también desarrolló una carrera como actor en producciones de drama. Entre sus participaciones se encuentran Long Vacation, Shomuni y The King’s Restaurant..