Un histórico diseñador de moda y vestuario falleció este lunes 14 de septiembre y las causas de su muerte, hasta el momento, son desconocidas.

El histórico diseñador de indumentaria de Hollywood, Bob Mackie, falleció este lunes 14 de septiembre a los 87 años. La noticia fue confirmada por su familia, quienes compartieron un emotivo mensaje para poner en valor su trayectoria profesional y recordarlo a través de los años: "Con pesar en el corazón, compartimos la noticia de la muerte de Bob Mackie. Vivió sus 87 años lleno de vida y cumpliendo su sueño de ser un diseñador de moda y vestuario, que es lo que siempre quiso hacer".

{{{htmlAmp}}}

Confirmaron el fallecimiento de Bob Mackie a través de sus redes sociales.

A pesar de que la familia habló públicamente sobre el fallecimiento del ganador de 9 premios Emmy, las causas oficiales de su fallecimiento, hasta el momento, no trascendieron de manera pública. En ese marco, el comunicado de su familia concluyo con unas palabras sentidas: "Su genio y sus extraordinarios diseños perdurarán para siempre, y seguirán aportando belleza a este mundo".

Luego de varios años construyendo una destacada carrera en la industria de la moda, el diseñador fue nombrado internacionalmente como el Sultán de las lentejuelas. El origen de este apodo refleja su enorme impacto en la televisión, el teatro y el cine, donde definió la estética del espectáculo estadounidense durante el siglo XX.

Quién era Bob Mackie

Bob Mackie fue un reconocido diseñador estadounidense de moda y vestuario que redefinió el glamour de la cultura pop a través de creaciones extravagantes y llenas de brillo. A lo largo de su larga carrera, ganó nueve premios Emmy, un premio Tony y recibió tres nominaciones al Óscar, destacando su trabajo como el vestuarista principal de todo el elenco de The Carol Burnett Show durante once años.

Su colaboración creativa más icónica fue con Cher, para quien diseñó sus looks más renombrados y memorables, aunque también vistió a otras grandes divas como Tina Turner, Diana Ross y Elton John. Además, dejó una huella imborrable en la historia de la moda al colaborar en el famoso y traslúcido vestido que Marilyn Monroe usó para cantarle a John F. Kennedy en 1962, y al llevar su visión de la alta costura al mundo del juguete con una aclamada línea de colección para la muñeca Barbie.