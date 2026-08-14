Tenía 81 años: falleció una gran estrella del cine que venía combatiendo una dura enfermedad

El cine de culto internacional está de luto tras la muerte del actor Reggie Bannister, conocido en el ambiente como "el hombre más trabajador del terror". La icónica estrella de la saga Phantasma falleció a los 80 años el domingo pasado en su vivienda familiar de Crestline, California. La confirmación del deceso llegó de parte de su esposa, Gigi Bannister, y generó una ola de tristeza entre los fanáticos del género.

Una larga batalla contra la enfermedad

Su fallecimiento estuvo vinculado a una prolongada lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy, una patología degenerativa del sistema nervioso que afecta la memoria, la motricidad y el estado anímico. La complejidad de su cuadro de salud en los últimos años llevó a su círculo íntimo a organizar campañas de recaudación online para poder cubrir los costosos tratamientos que requería su cuidado diario.

El hombre más trabajador del terror murió a los 81 años.

Secuelas de guerra y un diagnóstico adicional

Además del deterioro cognitivo, Bannister también padecía la enfermedad de Parkinson y arrastraba secuelas de su pasado militar. Su esposa reveló que el actor estuvo expuesto al "agente naranja" durante su servicio en la Guerra de Vietnam, un compuesto químico altamente tóxico utilizado por las fuerzas armadas estadounidenses. La combinación de estos problemas de salud fue deteriorando progresivamente su estado físico hasta el desenlace final.

Nacido en Long Beach, California, Bannister formó parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos durante su juventud y se desempeñó como radiotelegrafista en Vietnam, experiencia que le dejó sordera parcial y otros problemas crónicos derivados de su exposición al agente naranja.

Al regresar del conflicto, decidió cambiar el rumbo de su vida y estudió arte dramático. Debutó en cine en 1975 con Jim, el más grande del mundo, dirigida por Don Coscarelli, y cuatro años más tarde alcanzó la fama mundial con Phantasma, el clásico de terror sobrenatural que también llevaba la firma del mismo director.

Reggie Bannister sufría de Parkinson.

Una franquicia que marcó su carrera

El éxito de aquella primera película dio origen a una saga que sumó cuatro secuelas: Phantasma II (1988), Phantasma III: El amo de los muertos (1993), Phantasma IV: El Olvido (1998) y Phantasma: Ravager (2016). A lo largo de toda la franquicia, Bannister interpretó a un exvendedor de helados convertido en un audaz combatiente contra la temible figura del "Hombre Alto", un papel que lo consagró como una de las figuras más queridas del cine de terror independiente.