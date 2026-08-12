Tu corazón será destrozado: la novela rusa que se hizo famosa en TikTok y ahora llega al cine

El boom de la narrativa juvenil suma un nuevo título que busca conquistar a la generación que descubre historias de amor entre TikTok, BookTok, fandoms digitales y sagas literarias virales: Tu corazón será destrozado. Los detalles sobre la novela que es un éxito de ventas en Rusia y que llega al cine el 20 de agosto.
La película está basada en la novela homónima de Anna Jane, autora que se convirtió en un fenómeno editorial en Rusia y Europa del Este. La adaptación combina algunos de los elementos que más atraen a los lectores de romances juveniles contemporáneos: fake dating, tensión romántica, bullying escolar, obsesión emocional y el miedo al abandono.
De qué trata Tu corazón será destrozado
La historia de Tu corazón será destrozado tiene como protagonista a Polina, una adolescente que intenta pasar desapercibida después de mudarse de ciudad y comenzar en un nuevo colegio. Sin embargo, rápidamente se convierte en blanco de burlas y hostigamiento por parte de sus compañeros.
Su situación cambia cuando aparece Bars, el estudiante más temido y enigmático de la escuela. Él decide intervenir y le propone un acuerdo que, en principio, parece sencillo: fingirá ser su novio para protegerla, pero ella tendrá que aceptar sus reglas. Lo que comienza como un pacto incómodo y desigual empieza a transformarse en una relación cada vez más intensa. El deseo, la dependencia emocional y la necesidad de sentirse visto comienzan a mezclarse hasta generar un vínculo en el que el amor y el control quedan peligrosamente cerca.
La película presenta silencios incómodos, miradas cargadas de tensión y personajes que se mueven constantemente entre el amor, el control y la vulnerabilidad. El romance no aparece presentado como un vínculo sencillo, sino como una relación atravesada por inseguridades, dependencia y miedo al abandono.
El anuncio de la adaptación cinematográfica generó expectativa entre los seguidores del libro, especialmente entre quienes impulsaron su popularidad a través de redes sociales y comunidades literarias digitales. La película está protagonizada por Veronika Zhuravleva y Daniel Vegas, acompañados por Alya Mayer, Maksim Saprykin, Evgeniya Loza y Pavel Kuzmin. La dirección está a cargo de Mikhail Vaynberg.