Tu corazón será destrozado: la novela rusa que se hizo famosa en TikTok y ahora llega al cine

El boom de la narrativa juvenil suma un nuevo título que busca conquistar a la generación que descubre historias de amor entre TikTok, BookTok, fandoms digitales y sagas literarias virales: Tu corazón será destrozado. Los detalles sobre la novela que es un éxito de ventas en Rusia y que llega al cine el 20 de agosto.

La película está basada en la novela homónima de Anna Jane, autora que se convirtió en un fenómeno editorial en Rusia y Europa del Este. La adaptación combina algunos de los elementos que más atraen a los lectores de romances juveniles contemporáneos: fake dating, tensión romántica, bullying escolar, obsesión emocional y el miedo al abandono.

De qué trata Tu corazón será destrozado

La historia de Tu corazón será destrozado tiene como protagonista a Polina, una adolescente que intenta pasar desapercibida después de mudarse de ciudad y comenzar en un nuevo colegio. Sin embargo, rápidamente se convierte en blanco de burlas y hostigamiento por parte de sus compañeros.

Afiche de Tu corazón será destrozado, la película que adapta el nuevo éxito de ventas de la novela romántica juvenil.

Su situación cambia cuando aparece Bars, el estudiante más temido y enigmático de la escuela. Él decide intervenir y le propone un acuerdo que, en principio, parece sencillo: fingirá ser su novio para protegerla, pero ella tendrá que aceptar sus reglas. Lo que comienza como un pacto incómodo y desigual empieza a transformarse en una relación cada vez más intensa. El deseo, la dependencia emocional y la necesidad de sentirse visto comienzan a mezclarse hasta generar un vínculo en el que el amor y el control quedan peligrosamente cerca.

La película presenta silencios incómodos, miradas cargadas de tensión y personajes que se mueven constantemente entre el amor, el control y la vulnerabilidad. El romance no aparece presentado como un vínculo sencillo, sino como una relación atravesada por inseguridades, dependencia y miedo al abandono.

El anuncio de la adaptación cinematográfica generó expectativa entre los seguidores del libro, especialmente entre quienes impulsaron su popularidad a través de redes sociales y comunidades literarias digitales. La película está protagonizada por Veronika Zhuravleva y Daniel Vegas, acompañados por Alya Mayer, Maksim Saprykin, Evgeniya Loza y Pavel Kuzmin. La dirección está a cargo de Mikhail Vaynberg.