Dolor en el mundo del espectáculo. Michael Kearns, actor, director teatral y activista por los derechos de la comunidad LGBT+, murió a los 76 años. Su trayectoria incluyó participaciones en películas como Body Double y series como Cheers y Beverly Hills, 90210.

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Nacido el 8 de enero de 1950 en St. Louis, Misuri, Kearns estudió en la Goodman School of Drama de Chicago. Tras graduarse, debutó en Broadway en 1974 con Tubstrip, una comedia ambientada en un baño de vapor. Ese mismo año tuvo su primera aparición en televisión en un episodio de The Waltons.

A lo largo de su carrera participó en producciones como The Fall Guy, Murder, She Wrote, Days of Our Lives y Knots Landing. En la pantalla grande, uno de sus trabajos fue Body Double (1984), el thriller dirigido por Brian De Palma. También formó parte de The Kentucky Fried Movie (1977). Su labor teatral incluyó títulos como The Dirtiest Show in Town, Intimacies y More Intimacies. En estas dos últimas obras interpretó a personas de distintos orígenes culturales que vivían con VIH o sida.

Jerker, la obra por la que sufrió persecución de un sector del poder

Uno de los hitos de su trayectoria fue la dirección del estreno mundial de Jerker, de Robert Chesley, en 1986. La obra retrata el vínculo amoroso entre dos hombres homosexuales que se conocen a través de una línea telefónica de sexo.

Tenía 76 años: murió un reconocido actor que fue perseguido por el poder.

La controversia creció cuando fragmentos de la puesta fueron emitidos por la radio KPFK-FM de Los Ángeles. Tras la queja de un ministro evangélico, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) advirtió a la emisora que podía perder su licencia por difundir contenido considerado indecente. En una entrevista con Los Angeles Times en 1996, Kearns cuestionó el trato que había recibido la obra y sostuvo que una conversación equivalente entre un hombre y una mujer no habría generado la misma reacción.