Tenía 32 años y sufrió un infarto mortal: conmoción por la muerte de una reconocida modelo

La modelo brasileña Giane Alves murió a los 32 años tras sufrir un infarto, una noticia que golpeó al mundo de la moda en Brasil. El episodio ocurrió el viernes pasado en Condeúba, una localidad del sudoeste de Bahía, donde la joven vivía con su familia lejos del ritmo de las grandes ciudades.

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Su representante, Miguel Crispim, no salía de su asombro. En diálogo con el sitio g1, describió a una mujer de hábitos muy cuidados: “Giane era una mujer sana, no bebía, no fumaba, no tomaba ningún medicamento, tenía todos sus chequeos al día”, aseguró.

Giane Alves falleció a sus 32 años.

De una estación de servicio a las pasarelas

La historia de Giane en la moda tuvo un comienzo casi de película, en 2015, mientras trabajaba en una estación de servicio en San Pablo, una cazatalentos se fijó en ella y le cambió la vida.

A partir de ahí, su carrera avanzó con rapidez, desfiló en las semanas de la moda de San Pablo y de Nueva York, trabajó para marcas de primer nivel y protagonizó producciones para revistas como Vogue Brasil y Marie Claire.

Con los años, repartió su tiempo entre los viajes laborales a San Pablo y al exterior y su vida en el interior bahiano. Según su agente, se había instalado allí en busca de una mejor calidad de vida.

La maternidad, su gran orgullo

Aunque sus redes estaban dedicadas sobre todo a su trabajo, en algunas publicaciones mostraba su lado más íntimo junto a Gael, su hijo mayor, de siete años. En el Día de la Madre de 2022 le dedicó un mensaje breve: “Nada es tan especial como ser madre”.

Crispim, que la acompañó profesionalmente durante más de una década, la recordó como “una modelo ejemplar” y una persona de principios firmes. Contó además que la profesión le había permitido cumplir el sueño de formar una familia y darle estabilidad económica.

Una tragedia frente a su familia

Las circunstancias de su muerte hicieron el golpe todavía más duro. Giane había sido mamá por segunda vez apenas 45 días antes, de un bebé llamado Felipe.

El día de la tragedia, la modelo acompañaba al recién nacido a una consulta médica. Con ella estaban su hijo Gael, su esposo, José Pereira Sobrinho, y una amiga, que presenciaron el momento en que sufrió el infarto.

“Fue un shock enorme para nosotros”, resumió su agente, que destacó que Giane tenía una salud excelente a pesar de haber dado a luz hacía tan poco.