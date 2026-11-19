El espectáculo está de luto. El actor estadounidense Larry Poindexter murió el martes 18 de noviembre, cuatro días después de haber sido atropellado por un automóvil mientras cruzaba una calle en su barrio de Studio City, en Los Ángeles. Tenía 66 años y había desarrollado una carrera de más de cuatro décadas, con participaciones en casi 200 películas y series de televisión.

{{{htmlAmp}}}

Poindexter había sido embestido el viernes por la noche cuando se dirigía a buscar comida. Tras el accidente, fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado por las lesiones sufridas. Tenía programada una cirugía para tratar las fracturas de costillas, pero falleció repentinamente durante la mañana del martes, antes de ser intervenido.

La trayectoria de Larry Poindexter en cine y televisión

Uno de sus trabajos más reconocidos fue en la película S.W.A.T., estrenada en 2003, donde interpretó al capitán Tom Fuller, un oficial de la Policía de Los Ángeles que mantenía enfrentamientos con el personaje de Hondo, encarnado por Samuel L. Jackson.

Tenía 66 años: murió un reconocido actor tras ser atropellado por un auto.

En televisión también tuvo una extensa trayectoria. Participó en 30 episodios de la telenovela Days of Our Lives, donde interpretó a dos personajes diferentes: Ben Welch, en 1984, y el padre Louis, entre 2014 y 2018. Además, formó parte de Santa Barbara y General Hospital. Entre sus trabajos más destacados también figuran la comedia de MTV The Hard Times of RJ Berger, en la que fue uno de los protagonistas, y la serie policial JAG, donde tuvo un papel recurrente.

A lo largo de su carrera fue invitado a numerosas producciones populares, entre ellas Friends, How I Met Your Mother, NCIS, Will & Grace, Scandal, CSI, NYPD Blue, Supernatural, Bones y Criminal Minds. Su última aparición televisiva fue en la cuarta temporada de The Lincoln Lawyer, estrenada este año.