Christian Cousins, recordado por interpretar a uno de los niños de Un policía en el kinder, murió a los 43 años. La noticia fue confirmada por su hermano Jonas Roeser a través de Instagram, donde también reveló que Cousins había atravesado un delicado cuadro de salud relacionado con el hígado.

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La muerte del intérprete fue comunicada por Roeser en una publicación que realizó a fines de octubre y que se viralizó en los últimos días. "Me resulta difícil comunicar que mi hermano, Christian Cousins, falleció", escribió. En el mismo mensaje, explicó que él y sus hermanos gemelos eran hijos del mismo padre biológico, aunque habían crecido en distintos estados de Estados Unidos.

El hermano del actor destacó su personalidad y la energía que lo caracterizaba. "Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes", expresó.

"Te vamos a extrañar": murió un reconocido actor a los 43 años.

Sus comienzos

Christian nació el 17 de marzo de 1983 en el condado de Orange, California. Junto a su hermano gemelo Joseph comenzó a trabajar en la actuación cuando todavía era muy pequeño. A los cinco años, ambos participaron en un episodio de Camino al cielo (Highway to Heaven), una de sus primeras experiencias frente a las cámaras.

Posteriormente, los hermanos consiguieron un lugar en la telenovela estadounidense Knots Landing, donde interpretaron a Bobby Gibson Ewing durante cerca de 60 episodios, entre 1987 y 1992. En ese período llegó uno de sus trabajos más reconocidos: Un policía en el kinder, la comedia policial protagonizada por Arnold Schwarzenegger. La película se convirtió en un éxito comercial y consolidó su popularidad como actor infantil. Sin embargo, su recorrido artístico fue breve. Cousins se alejó de la actuación en 1995, cuando decidió dejar definitivamente la pantalla. "Descansa en paz, Christian. Eres mi hermano y te vamos a extrañar", escribió Roeser al cerrar su homenaje.