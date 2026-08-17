Tenía 60 años: shock absoluto por la muerte de un reconocido actor

El actor británico Nick Joseph murió de manera repentina a los 60 años, según confirmó un amigo cercano de la familia a través de las redes sociales. El intérprete era recordado especialmente por su participación en Star Wars: Episode IV – A New Hope, aunque también tuvo apariciones en EastEnders y en una de las películas de James Bond. La noticia provocó numerosos mensajes de despedida entre sus allegados y seguidores.

Rick Stanley, quien se presentó como uno de los mejores amigos del actor, contó que recibió la noticia de parte de Dee, la esposa de Joseph, y describió su muerte como devastadora. "Ayer recibí una noticia muy triste de Dee, la esposa de Nick Joseph: Nick había fallecido repentinamente. ¡Steph y yo estamos devastados al enterarnos de la noticia! No puedo creer que haya perdido a mi mejor amigo", escribió Stanley en sus redes sociales.

El amigo recordó los años compartidos junto al actor y su esposa, entre ellos la organización de cuatro eventos vinculados con Star Wars. También destacó la ilusión que Joseph tenía por el aniversario de la saga. "Me emociono al pensar en lo emocionado que estaba ante la idea de celebrar el 50.º aniversario de Star Wars el año que viene", expresó.

Stanley cerró su mensaje con una referencia al personaje que Joseph interpretó en la saga: "Descansa en paz, mayor Arhul Hextrophon, mi querido amigo. Hasta que nos volvamos a ver".

Conmoción total en el espectáculo por la muerte de un reconocido actor.

Su participación en Star Wars

Nick Joseph tuvo una breve pero recordada participación en Star Wars: Episode IV – A New Hope, estrenada en 1977. Allí interpretó al mayor Arhul Hextrophon, uno de los oficiales que aparece durante la ceremonia de entrega de medallas que cierra la película.