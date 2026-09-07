Tenía 47 años: dolor por la repentina muerte de un famoso actor que trabajó en Telefe

El actor y modelo argentino Cristian Belec falleció el 4 de septiembre a los 47 años. La noticia fue confirmada al día siguiente por la Asociación Argentina de Actores, que además compartió un comunicado en sus redes sociales para despedir al artista y destacar su trayectoria profesional.

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En ese marco, la organización expresó unas emotivas palabras para poner en valor su recorrido artístico: “Despedimos al actor y modelo Cristian Belec. Desarrolló una actividad artística extensa y diversa, con trabajos en publicidad, cine, TV, videoclips y producciones vinculadas a la moda. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos”.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices despide al actor y modelo Cristian Belec.

El sentido mensaje generó un profundo dolor entre sus familiares, allegados y miembros de su comunidad, quienes expresaron su tristeza ante la noticia de su fallecimiento. Por otra parte, la organización aseguró que Belec estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 2016.

Quién era el actor argentino Cristian Belec

Durante su carrera profesional, Cristian Belec participó en varias producciones fotográficas, editoriales de moda y campañas publicitarias para reconocidas marcas nacionales e internacionales, entre ellas empresas de bebidas, supermercados, indumentaria, energía y deportes, entre otros rubros. Asimismo, este largo camino lo llevó a ser convocado a El Show Creativo, el programa emitido por Canal 9 dedicado a la industria de la publicidad y la creatividad.

Sin embargo, su mayor logro llegó cuando obtuvo un papel en la ficción 100 días para enamorarse, emitida por Telefe en 2018. Ese trabajo fue uno de los más recordados en las redes sociales, donde los fanáticos de la tira reaccionaron al enterarse de la noticia, mencionando su rol en la recordada novela dramática y romántica que sigue a dos matrimonios de muchos años que deciden tomarse un descanso de 100 días para probar si su amor puede salvarse o si deben divorciarse.