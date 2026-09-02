Tenía 37 años: la muerte que golpea a un querido conductor tras pelear contra la diabetes

La cuñada de un reconocido conductor falleció el jueves 27 de agosto tras luchar durante varios años contra complicaciones derivadas de la diabetes.

La cuñada del reconocido conductor mexicano Jorge "El Burro" Van Rankin, Ana Lucía Bleizeffer, falleció el jueves 27 de agosto a los 37 años tras luchar durante varios años contra complicaciones derivadas de la diabetes. Asimismo, la noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de sus redes sociales.

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Antes de fallecer, Bleizeffer publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje de agradecimiento a la vida por recibir un trasplante de riñón: “Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos. A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida. Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor, y yo lo llevaré conmigo toda la vida”.

Según informaron los medios, la familiar de la figura pública dependía de la hemodiálisis y aguardaba un segundo trasplante renal cuando su cuerpo no resistió. Tras la desgarradora noticia, Van Rankin expresó: “Hoy siento una tristeza difícil de explicar. Hay personas que sentimos que deberían haberse quedado mucho más tiempo”.

Quién era Ana Bleizeffer

Ana Lucía Bleizeffer era cuñada del conductor mexicano Jorge “El Burro” Van Rankin y, a través de ese vínculo familiar, estuvo relacionada con el mundo de la televisión de ese país. Asimismo, compartía en sus redes sociales distintos aspectos de su estado de salud y la evolución de su tratamiento, lo que le permitió construir un vínculo cercano con sus seguidores.

El "Burro" Van Rankin ayudó a animar a su cuñada cuando fue hospitalizada en 2023.

En 2015 recibió su primer trasplante de riñón, que fue donado por su propio padre. Diez años después, en 2025, recordó aquella fecha y celebró en redes sociales el aniversario del logro médico. Sin embargo, con el paso del tiempo, su cuerpo rechazó el funcionamiento del órgano trasplantado y su estado de salud empeoró, por lo que debió retomar las sesiones de hemodiálisis, un tratamiento que continuó hasta su fallecimiento.