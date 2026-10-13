RJ Mitte, el actor que alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad, murió a los 34 años. La noticia fue confirmada por un representante del artista y medios estadounidenses como TMZ. Si bien en un principio no se conocía la causa, el portal Variety informó que se trató de un suicidio.

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De Breaking Bad a la lucha por la inclusión

En la ficción creada por Vince Gilligan, Mitte interpretó al hijo de Walter White y Skyler White, los personajes encarnados por Bryan Cranston y Anna Gunn. Su participación en la serie fue especialmente significativa porque, al igual que Walter White Jr., el actor tenía parálisis cerebral.

A partir de esa experiencia, Mitte contribuyó a visibilizar la condición y defendió una mayor inclusión de las personas con discapacidad en Hollywood. Su representante lo recordó como un artista, filántropo y activista comprometido con esa causa. "Basándose en su propia experiencia de vivir con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel y construyó una plataforma para promover la concientización sobre la discapacidad y la inclusión", expresó en un comunicado.

El actor también se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. Además, presidía la Mitte Foundation, una organización dedicada a distintas iniciativas filantrópicas y a combatir los estereotipos asociados a las personas con discapacidad.

Tenía 34 años: murió un reconocido actor que brilló en una histórica serie.

Los otros trabajos de RJ Mitte en cine y televisión

Aunque Breaking Bad fue su papel más reconocido, Mitte desarrolló una carrera que incluyó producciones de distintos géneros. Participó en la serie de superhéroes de Netflix The Guardians of Justice, donde interpretó a Mind Master, y tuvo un papel recurrente en Switched at Birth. En cine, formó parte de títulos como The Recall (2017) y The Oak Room (2020). Antes de su muerte, además, se encontraba promocionando su nueva película, Talking to Strangers, y había participado en podcasts apenas unos días antes.

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