Tenía 34 años: falleció la ex pareja de Justin Bieber

La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray murió a los 34 años. Su familia confirmó la noticia a TMZ el lunes 19 de octubre. Ray era hija del legendario surfista Tony Ray y alcanzó notoriedad internacional en 2016, cuando fue fotografiada de vacaciones junto a Justin Bieber.

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“Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, expresaron sus allegados en un comunicado. Según se informó, la muerte ocurrió en la noche del domingo 18 de octubre.

¿De qué murió la ex de Justin Bieber?

Hasta ahora no se dio a conocer la causa del fallecimiento, y las autoridades no confirmaron ningún dato. En 2024, Ray había contado públicamente que atravesó el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente que la dejó parcialmente paralizada tras un grave accidente automovilístico. No se confirmó que esa enfermedad tenga relación con su muerte.

Ruby Ray, su hermana menor, la despidió en Instagram: “La alma más vivaz, inteligente, divertida, amable, empática y de una belleza que quita el aliento. Una fuerza de la naturaleza. Una luz tan brillante que este mundo se siente imposiblemente más oscuro sin ella”.

¿Quién era Sahara Ray?

Nacida en Australia y criada en Santa Cruz, California, pasaba temporadas en Hawái con su padre. Construyó una carrera como modelo y llegó a reunir más de 900 mil seguidores en Instagram. En 2014 lanzó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim, con la que se consolidó como emprendedora.

Sahara Ray fue conocida por su breve romance con Justin Bieber.

El vínculo con Justin Bieber

En 2016 su nombre se volvió noticia internacional cuando fue vista de vacaciones con Justin Bieber en Hawái. Ninguno confirmó públicamente un romance y, según se informó, no volvieron a ser vistos juntos. También estuvo vinculada sentimentalmente con el cantante australiano Cody Simpson.

En enero de este año se convirtió en madre por primera vez, con el nacimiento de su hija Snow. Su última publicación, en julio, fue un homenaje a la bebé, a quien describió como “todo mi corazón”.