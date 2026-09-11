Tenía 27 años: murió una famosa influencer mientras se realizaba una liposucción

Olivia Oras tenía apenas 27 años cuando su vida se apagó de forma repentina en un quirófano de Helsinki. La influencer finlandesa, que había construido una comunidad fiel desde la adolescencia, se convirtió en noticia por un desenlace que nadie esperaba: falleció mientras se sometía a una liposucción en una clínica privada de la capital finlandesa.

{{{htmlAmp}}}

Oras no era una figura improvisada en el mundo digital. Comenzó a ganar notoriedad en plataformas web cuando tenía tan solo 14 años, y su ascenso fue tan vertiginoso que a los 17 protagonizó el documental "The Perfect Selfie", donde habló sin filtros sobre las presiones de la fama y el costo emocional de crecer bajo la mirada constante de miles de seguidores.

Olivia Oras falleció durante la operación.

Una descompensación fatal tras la anestesia

Según trascendió, la joven se descompensó y perdió el conocimiento minutos después de recibir la anestesia previa a la intervención estética. Fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Helsinki, pero los médicos no lograron revertir el cuadro. Su muerte se confirmó el 3 de septiembre.

El paro cardiorrespiratorio que confirmaron sus padres

Los peritos oficiales no difundieron detalles técnicos sobre la sedación aplicada, pero fueron los propios padres de Olivia, Reijo Oras y la artista Johanna Oras, quienes revelaron públicamente el dato más estremecedor del caso: su hija sufrió un paro cardiorrespiratorio tras la aplicación del anestésico.

Investigación por presunto homicidio agravado

Tras el trágico desenlace, la familia presentó una denuncia formal para determinar si hubo mala praxis durante el procedimiento. La Policía de Helsinki abrió una investigación bajo la carátula de presunto homicidio agravado y allanó las instalaciones del Plastic Surgery Center, el establecimiento donde se inició la cirugía antes de la emergencia médica.

Como medida preventiva, la Autoridad de Supervisión de la Salud y el Bienestar de Finlandia (Valvira) ordenó la suspensión temporal de todas las intervenciones en el centro médico involucrado. Hasta el momento, los investigadores aclararon que no se registraron detenciones ni se atribuyeron responsabilidades individuales a ningún profesional de la salud en esta etapa inicial del expediente.

Las actuaciones judiciales continúan en curso, orientadas a reconstruir la cadena de acontecimientos y determinar si existieron fallas en el protocolo de la clínica que pudieron haber provocado la muerte de la joven creadora de contenido.