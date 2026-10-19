Tenía 100 años: conmoción por la muerte de una famosa actriz de los años 80

Una emblemática figura de los años 80 murió el pasado 8 de octubre a los 100 años durante su estadía en una residencia de California.

La actriz estadounidense Betty McGuire murió el pasado 8 de octubre en el Motion Picture & Television Country House and Hospital, una residencia para profesionales de la industria audiovisual ubicada en Woodland Hills, California a los 100 años. Sin embargo, según el medio Deadline, la noticia fue confirmada por su representante el domingo 11 de octubre.

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McGuire saltó a la fama tras su participación en las dos primeras temporadas y de la cuarta a la séptima en Los problemas crecen. Además, en televisión, McGuire participó en series como Falcon Crest, CSI: Miami, MacGyver, Star Trek: espacio profundo nueve, Hill Street Bluesy Los ángeles de Charlie.

Sin embargo, su papel más recordado es en la sitcom ¡Ay! Como duele crecer, una de las comedias de situación familiares más emblemáticas de los años 80 y principios de los 90. Emitida originalmente entre 1985 y 1992 por la cadena ABC. Asimismo, la serie cautivó a audiencias de toda América Latina a través de canales de cable como el recordado bloque Nick at Nite.

Quién era Betty McGuire

Betty McGuire fue una actriz con una extensa carrera en el teatro, la televisión y el cine. Sus comienzos artísticos estuvieron vinculados a los musicales de Broadway, donde debutó en 1955 con la obra Plain and Fancy, interpretando a Rebecca. Posteriormente participó en producciones como Happy Hunting (1956) y Oh, Captain! (1958), y compartió escenario con figuras como Ethel Merman, Barbara Cook y Bea Arthur. También formó parte de montajes teatrales de Gypsy y Mame y Oliver!

En 1973 dio el salto a la televisión con una participación en The Doris Day Show. A partir de entonces, comenzó a aparecer como actriz invitada en reconocidas series estadounidenses. También desarrolló una carrera cinematográfica con participaciones en películas como Coma (1978), Up in Smoke (1978), La increíble mujer menguante (1981) y Wishmaster (1997).