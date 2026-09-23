Tenembaum reveló qué es lo que más preocupa a Milei de cara a las elecciones.

Ernesto Tenembaum analizó las tensiones entre Javier Milei y Patricia Bullrich y las comparó con otras rupturas dentro de espacios políticos ocurridas durante las últimas décadas. En Cenital, el periodista anticipó qué podría pasar de cara a las elecciones 2027.

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"Siempre tienen una dinámica bastante parecida: momentos de calentura y momentos que parece que se distiende", señaló Tenembaum al referirse a las disputas internas dentro de los proyectos políticos.

El periodista sostuvo que, en distintos momentos de la historia argentina, las rupturas dentro de alianzas de gobierno estuvieron vinculadas temporalmente con posteriores derrotas electorales o crisis políticas. Como ejemplos, mencionó los enfrentamientos en el oficialismo antes de las elecciones de 2015 y la ruptura entre Carlos "Chacho" Álvarez y el gobierno de Fernando de la Rúa. También recordó los conflictos entre Carlos Menem y figuras como Domingo Cavallo y Eduardo Duhalde durante su segundo mandato.

Tenembaum reveló qué es lo que más preocupa a Milei de cara a las elecciones.

La explicación de Tenembaum sobre Milei

Más allá de los casos históricos, Tenembaum puso el foco en una característica del sistema político argentino. "En general, uno no lo ve, porque somos muy presidencialistas, pero un presidente es producto de una alianza que lo sostiene", explicó.

En ese sentido, planteó una relación directa entre la estabilidad de esa alianza y la fortaleza del jefe de Estado. "Si la alianza se rompe o se debilita, el presidente se debilita", afirmó Tenembaum.