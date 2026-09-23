Antonio Laje explotó contra el gobierno de Milei: "Argentina entra en un camino complicado"

Antonio Laje realizó este martes una dura crítica al gobierno de Javier Milei, debido a los múltiples conflictos que está teniendo el oficialismo y las escisiones cada vez más frecuentes y profundas que hay en el espacio libertario, siendo el ejemplo más claro y reciente el de Patricia Bullrich.

{{{htmlAmp}}}

El reconocido periodista se refirió a esto durante su programa en A24 y le advirtió al jefe de Estado que, de no mediar una mayor paz entre los integrantes del bloque, podría dar lugar a que el kirchnerismo regrese al poder con las elecciones del próximo año.

Antonio Laje, reconocido conductor argentino.

¿Qué dijo Antonio Laje?

"No sé si entiende Patricia Bullrich, el presidente Javier Milei, Santilli, Karina Milei, lo que quieras, que la elección del año que viene es trascendental. Si en la elección del año que viene al presidente Javier Milei le va mal y vuelven los que estaban, es decir Kicillof; Cristina Fernández; Sergio Massa; Máximo Kirchner, imaginen lo que va a ser. Tarifas saneadas, superávit fiscal, dólar estabilizado. Imaginen el festival de desastres que van a poder hacer", aseveró el trabajador de prensa.

En esa misma línea, criticó "lo que está haciendo Patricia Bullrich, más allá que yo creo que tiene razón con lo de discapacidad" al opinar que,"las cosas se dicen de otra manera y, si vos lo que querés es solucionar el tema, lo decís puertas adentro". Tras esto, cuestionó: "¿Saben que mientras avancen discutiendo, peleándose, la Argentina entra en un camino complicado frente a las próximas elecciones? Porque los únicos que se divierten con todo esto son los que están del otro lado. Y todo el sacrificio enorme que se está haciendo en la Argentina durante estos últimos dos años va a ser completamente en vano".

Finalmente, anticipó: "Eel año pasado ya lo vimos esto, el resultado no es bueno. No es bueno para todos, insisto, para toda la Argentina, que haya votado o no haya votado a Milei. Están haciendo un sacrificio enorme para que esto de una vez por todas cambie y sea un país más normal a lo largo del tiempo. La verdad es que están dándo el escenario perfecto para que todo vuelva atrás".