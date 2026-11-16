Tenembaum preocupó al Gobierno y contó cuál es el peor "miedo" de Milei: "Obsesión"

Ernesto Tenembaum cuestionó en Radio con Vos el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para eliminar o suspender las PASO y puso en duda que sea una prioridad para el país. El periodista sostuvo que el Congreso tiene otros temas más urgentes para discutir.

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"Una cosa que no entiendo, y no entiendo un carajo, es qué les pasa con las PASO", afirmó Tenembaum al referirse a la iniciativa que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El periodista señaló que la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ocupa un lugar central en la agenda política, aunque consideró que existen otras prioridades más vinculadas con los problemas cotidianos de la población. "Uno ve en la agenda informativa algo que yo me resisto a tratar. Porque en la agenda informativa aparece un tema central que es la eliminación o la suspensión de las PASO", planteó durante su editorial.

En ese sentido, Tenembaum cuestionó que el Congreso concentre su atención en la discusión sobre las primarias. "Quiero pensar prioridades que tiene este país en este momento, se me ocurren algo así como 200 que tienen que ver con algo de la gente que no tienen nada que ver con las PASO", sostuvo.

Tenembaum preocupó al Gobierno y contó cuál es el peor "miedo" de Milei.

La acusación contra el gobierno de Milei

Para el periodista, la discusión tampoco responde a una demanda de la sociedad. "No tiene nada que ver con la agenda de nadie, salvo con la obsesión para mantenerse en el poder", sostuvo y agregó: "¿Por qué lo hacen? Porque tienen miedo de perder".