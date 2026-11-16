Alerta en el gobierno de Milei por el dato que dijeron en vivo por TN de cara a las elecciones: "Lo va perdiendo".

Cristian Buttié, analista político y director de CB Consultora, analizó el escenario electoral de Javier Milei durante una reciente emisión de TN y advirtió sobre el desgaste que atraviesa el oficialismo. Según explicó, el mandatario mantiene un núcleo de votantes fieles, pero perdió parte del respaldo de quienes lo acompañaron en la segunda vuelta de 2023.

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“Lo que venimos observando es que Milei tiene un piso electoral, un núcleo duro fidelizado que poco se ha movido, alrededor de los 26, 27, 28 puntos. El gran problema es el 26% que se anexó en la segunda vuelta. Ese se fue erosionando con el paso del tiempo”, sostuvo.

Para Buttié, el desgaste no responde únicamente a las consecuencias de las medidas económicas, sino también a la manera en que el Gobierno construye su discurso. “No solamente por la gestión, obviamente, por las políticas a lo mejor de ajustes que impactan la microeconomía, sino básicamente por el discurso del Gobierno. Es un discurso que continuamente fideliza el núcleo duro y, obviamente, aleja y erosiona ese voto blando”, explicó.

Javier Milei reiteró que irá por la reelección en el 2027.

En ese sentido, diferenció a los dos sectores que conformaron el electorado de Milei. Por un lado, identificó a quienes respaldan su estilo confrontativo: “Es muy importante destacar el voto duro de Milei, que lo quiere a Milei efusivo, crítico, el Milei del Movistar Arena”. En cambio, describió al votante que se inclinó por el libertario en el balotaje como un elector más pragmático: “Después tenés el otro votante, que lo eligió en el balotaje a Milei como mal menor, en el mejor de los casos, ¿se entiende? Porque en realidad quería cambiar el Gobierno anterior y que lo va perdiendo”.

Los números de la última encuesta de Cristian Buttié

El consultor también mencionó a los sectores que, según su análisis, contribuyeron a la victoria electoral de Milei y que hoy muestran un menor acompañamiento. “El voto que le aportó Patricia Bullrich, el voto que le aportó Schiaretti. Y ahí es donde empezamos a notar esa caída”, señaló.

Luego presentó los resultados de una medición realizada el 9 de noviembre, en la que la imagen presidencial registró un 37,4% de aprobación frente a un 57,7% de desaprobación. Al desglosar las respuestas, Buttié destacó el peso de las opiniones más negativas: un 41,4% calificó la imagen de Milei como “muy mala” y un 16,3% como “mala”. Del lado positivo, un 13,6% respondió “buena” y un 23,8%, “muy buena”.

“Cuando desglosás la imagen, te das cuenta de que el vector que más se expresa es el ‘muy mala’, dentro de la negativa. Es amplia la diferencia”, remarcó. Finalmente, el analista hizo una distinción sobre ese último segmento: “Ese 23,8 va a votar a Milei por sobre todas las cosas”.