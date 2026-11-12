Tenembaum expuso la "estrategia" del Gobierno tras la visita del papa León XIV: "Podrá"

El periodista Ernesto Tenembaum analizó en Radio con Vos la estrategia del gobierno de Javier Milei tras la visita del papa León XIV a la Argentina y sostuvo que busca asociar la imagen del Presidente con la del pontífice.

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"¿Cuál es la estrategia del Gobierno?", planteó Tenembaum al comenzar su análisis. Según el periodista, el oficialismo busca evitar cualquier conflicto con León XIV y aprovechar políticamente su presencia en el país. "La estrategia del Gobierno tiene que ver con no generar ningún conflicto con el Papa, tratar de asociar en lo posible la imagen de Milei a la imagen del Papa, mostrar lo católica y lo tradicionalista que es la Argentina y cómo eso desafía a sus opositores que no lo son", explicó.

En ese sentido, Tenembaum sostuvo que el Gobierno también intenta instalar la idea de que el pontífice coincide con las posiciones del oficialismo. "Y, si es posible, tratar de decir que el Papa está de acuerdo con ellos", afirmó.

Tenembaum expuso la "estrategia" del Gobierno tras la visita del papa León XIV.

Las diferencias entre León XIV y Milei

Como ejemplo, el periodista mencionó las declaraciones del vocero de la Presidencia, Adrián Ravier, luego de los discursos y actividades del Papa en Argentina. "Bueno, eso lo han hecho ayer, lo veía a Adrián Ravier, el vocero, y decía ‘el Papa dijo todo lo que nosotros pensamos’", relató Tenembaum.

Sin embargo, el conductor planteó que existe una diferencia sustancial entre las ideas que defiende León XIV y las posiciones del gobierno de Milei. "El Papa defiende ideas y las ideas que defiende el Papa, claramente, en la mayoría de los casos, están en tensión con las ideas de Milei o están en conflicto o son directamente antagónicas", sostuvo y concluyó: "El Gobierno podrá hacer los esfuerzos que quiera, pero los hechos son los hechos".