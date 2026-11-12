La inesperada indirecta de Feinmann a Milei en vivo: "No hace falta putear".

La visita del papa León XIV a la Argentina llegó a su fin este miércoles y dejó distintas lecturas sobre el impacto de sus discursos y su manera de ejercer el liderazgo. En ese contexto, Eduardo Feinmann protagonizó un intercambio con Pablo Rossi durante el pase de A24, en el que destacó el estilo del Sumo Pontífice y lanzó una reflexión que muchos pueden interpretar como una indirecta a Javier Milei.

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“Fíjate, no hace falta gritar, no hace falta putear, no hace falta levantar la voz, no hace falta cara de enojado y así y todo podés ser un líder”, sostuvo Feinmann al analizar la figura de León XIV y el alcance que tuvieron sus intervenciones durante los días que permaneció en el país.

El Papa León XIV durante su visita a la Argentina.

Rossi coincidió con su compañero y resaltó la capacidad del Papa para convocar a través de sus palabras: “Claro, que llega, que con su mensaje convoca, que con su mensaje moviliza”.

Lejos de limitar su reflexión al escenario argentino, Feinmann aclaró que su comentario estaba dirigido a quienes ejercen posiciones de poder en distintas partes del planeta. “Esto que estoy diciendo lo digo para todos los líderes del mundo, ¿no? Yo creo que todos los líderes del mundo, no solamente la política argentina, tiene que tomar nota. Porque esto, a ver, estos discursos, estas formas, esto recorrió el mundo”, agregó.

El contraste entre el liderazgo del Papa y la política del grito

A partir de esa observación, Rossi planteó que actualmente existe una forma de conducción política que se caracteriza por romper con los códigos tradicionales. “Es que está de moda un tipo de liderazgo, rupturista”, señaló. Feinmann fue más específico al describir el estilo al que hacía referencia: “El del odio, la violencia, la pelea”.

Su compañero profundizó esa idea y vinculó ese fenómeno con las dinámicas de las redes sociales: “El que toma de las redes sociales el hateo, el hater, el odiador, el que divide y demás”.