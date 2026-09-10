Tenembaum expuso lo más "calamitoso" del gobierno de Milei: "Masacre"

Ernesto Tenembaum cuestionó al gobierno de Javier Milei a partir de los últimos datos de actividad económica y sostuvo que las principales promesas del oficialismo no se están cumpliendo. En su análisis en Radio con Vos, el periodista se refirió a los números de industria y construcción de julio y calificó las cifras como "calamitosas".

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"Empieza a estar clarísimo que todo lo que el Gobierno decía que iba a pasar no está pasando", afirmó Tenembaum al analizar la situación económica durante su programa.

El periodista puso el foco en los datos correspondientes a julio y destacó especialmente los resultados de la industria y la construcción. "Ayer hubo un momento muy fuerte de esto porque aparecieron los datos de industria y construcción de julio", señaló.

Según los números que mencionó Tenembaum, la actividad industrial registró una caída del 4,9% interanual y del 5% en comparación con el mes anterior. La construcción, en tanto, tuvo una baja del 4,6% interanual y del 4,5% intermensual. Frente a esos resultados, el periodista fue contundente: "Es una masacre". Luego amplió su diagnóstico sobre el impacto de los indicadores y calificó los resultados como "datos calamitosos".

Tenembaum expuso lo más "calamitoso" del gobierno de Milei.

La crítica de Tenembaum a la respuesta de Javier Milei

En su análisis, Tenembaum también cuestionó la manera en que el Presidente respondió ante las cifras económicas. El periodista hizo referencia a una publicación del jefe de Estado: "Milei te responde con una foto de inteligencia artificial del shopping".