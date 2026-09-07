Tenembaum expuso el papelón de Milei con Malvinas: "Rechazado"

Dura advertencia británica a Javier Milei por Malvinas: "Es lo que hace un país débil"

Durante su programa en Radio con Vos 89.9, el periodista Ernesto Tenembaum analizó las repercusiones en el escenario político del Reino Unido a partir de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas. El conductor destacó el contraste entre la respuesta formal del gobierno laborista y la reacción de la oposición de derecha británica, que mantiene afinidad ideológica con la administración libertaria pero adoptó una postura de confrontación directa sobre la soberanía del archipiélago.

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En su exposición, el periodista remarcó la llamativa paradoja que se generó en Londres. Mientras que el oficialismo laborista ratificó la presencia militar y el principio de autodeterminación de los isleños, los sectores alineados políticamente con el mandatario argentino y Donald Trump salieron a marcar una posición todavía más intransigente.

El fuerte rechazo de la líder conservadora a la postura argentina

La máxima referente de la bancada conservadora en el Parlamento británico, Kemi Badenoch, dirigió un mensaje contundente contra el jefe de Estado argentino. La dirigente cuestionó los argumentos del mandatario y negó cualquier posibilidad de concesión diplomática respecto del territorio austral.

"Javier Milei está equivocado, las Malvinas son británicas. Mientras los isleños quieran ser británicos, las Malvinas son británicas. Cada vez soy menos admiradora de Javier Milei, porque quiere usar las amenazas al Reino Unido para hacer frente a sus problemas internos. Eso no es lo que hace un país fuerte, es lo que hace un país débil", sentenció Badenoch.

La parlamentaria británica no solo apuntó contra el mandatario argentino, sino que aprovechó el escenario para fustigar a la conducción política de su propio país. Badenoch arremetió contra figuras del laborismo como Andy Burnham y criticó la política exterior del actual gobierno tras la entrega de las islas Chagos a Mauricio, una medida que los conservadores habían frenado en el Parlamento.

La postura del Reino Unido ante el reclamo de soberanía

Según explicó Tenembaum, la lectura en el Reino Unido dista de la narrativa oficial promovida por el oficialismo argentino. El periodista señaló que el actual gobierno británico afirmó que sus fuerzas armadas se encuentran preparadas ante cualquier eventualidad en el Atlántico Sur.

La controversia expuso las tensiones dentro de la política internacional del gobierno argentino, al quedar confrontado tanto con la administración central de Gran Bretaña como con los sectores conservadores con los que busca alineamiento ideológico global.