Ángel de Brito destrozó a Eial Moldavsky tras su crítica a LAM: "Quién es"

Ángel de Brito destrozó a Eial Moldavsky tras su crítica a LAM.

Ángel de Brito tomó nota de los dichos de Eial Moldavsky en Olga, donde cuestionó a LAM (ciclo que el primero de ellos conduce en América TV) por considerar que "hay gente que habla pésimo de otras personas, dice barbaridades de otra gente y publica intimidades sin ningún tipo de consentimiento", lo cual considera "una violación total a la vida en comunidad y nadie dice nada porque eso ya está aceptado".

Este miércoles 21 de enero optó por responderle en su programa de Bondi Live, haciendo énfasis en la ocasión donde habló abiertamente sobre Lali Espósito y un encuentro sexual que supuestamente habían mantenido, con un nivel de detalle que generó indignación en las redes sociales.

¿Qué le dijo Ángel de Brito a Eial Moldavsky?

Eial Moldavsky, hijo de Roberto Moldavsky.

En primera medida, el periodista sostuvo que la polémica "tiene que ver un poco con esto que hablábamos el viernes en LAM, con los hijos de los famosos que a veces llegan a la tele o a los streaming sin ningún tipo de preparación". Seguido a ello, recordó: "Debiera todavía hablar de lo que hizo con Lali Espósito, porque él levanta el dedito diciendo 'LAM no sé qué cosa' y él contó en ese mismo streaming que le hizo una micropenetración a Lali; que Lali se la chupó; que lo invitó a España a vivir ocho meses y le pagaba todo... lo contó como una cosa graciosa, o sea que la filosofía no le sirvió para nada".

Luego, señaló: "Él fue cancelado por sus dichos y la gente espontáneamente salió a cancelarlo y a decirle que era un pelotududo por exponer a Lali Espósito, que no lo hace naturalmente, no participa de ese juego de contar con quién se acuesta o quién no. En el medio muchos participan de eso, quizás él no porque tampoco sería noticia si no hubiese contado lo de Lali, y en ese momento se expuso solo. Y la gente lo salió a liquidar. Le pareció gracioso a él y a todos los que estaban en la mesa en ese momento".

En otro sentido, sostuvo: "Cuando yo fui al programa de Nati Jota, me pareció una gran profesional que hace muy bien su programa y que tiene todas las herramientas. Que a veces lidia con un Maxi López; un Moldavsky; un Homero Petinatto y se maneja como puede dentro de su programa. Ahí está la diferencia: una mujer como Nati Jota que sabe manejar el programa que conduce, un programa que le va bárbaro... y después están los Moldavsky, los Petinatto, los Maxi López que hablan al cuete, ya sea desde la ignorancia como Maxi López, o desde la 'filosofía y sabiduría' como este pibe que, si no hubiera hablado de Lali, nadie sabría quién es".