De Telefe a El Trece: la figura que está coqueteando para cambiar de canal este año

Una charla al aire en Ahora Caigo volvió a instalar el rumor sobre el futuro de Nico Occhiato en la televisión. La productora del ciclo, Luli Latorre, le lanzó a Darío Barassi una frase que no pasó desapercibida: "Hay un nuevo conductor que está entrando a este canal, que no sabés lo bien que funcionaría en este programa". Y sin dejarlo terminar de responder, completó: "Te quiero Nico Occhiato".

La reacción de Barassi

El conductor de El Trece no dudó en sumarse al comentario. "Qué terrible todas las cosas que cuenta Luli", lanzó entre risas, y agregó una frase que terminó de encender las especulaciones: "Me encantaría que se sume Nico a la pantalla de El Trece". Aunque se trató de un intercambio espontáneo dentro del programa, alcanzó para reactivar los rumores sobre una posible salida de Occhiato de Telefe.

Nico Occhiato dejaría Telefe.

Un rumor con antecedentes

Por el momento no hay confirmación oficial de que el conductor haya firmado contrato con El Trece. Sin embargo, la versión no es nueva: en mayo, el periodista Nacho Rodríguez había asegurado que Adrián Suar se reunió con Occhiato y le habría propuesto una alianza de contenidos entre El Trece y Luzu TV, además de la conducción de un formato de entretenimiento para el prime time. Esa versión incluso mencionó una cifra cercana a los 100.000 dólares mensuales, aunque el monto nunca fue confirmado oficialmente. Ese mismo mes, Suar visitó de sorpresa Nadie Dice Nada, el programa que Occhiato conduce en Luzu TV, un gesto que muchos leyeron como una señal del vínculo cada vez más estrecho entre la televisión abierta y el streaming.

Suar bajó el tono

La versión más reciente, sin embargo, puso paños fríos a una llegada inmediata. Tras su paso por Puro Show, Suar reconoció: "Me encanta Occhiato como conductor", pero aclaró que el conductor "no está buscando ese rol" por el momento. Con esas palabras, el propio gerente de programación de El Trece relativizó la posibilidad de un pase a corto plazo.

El nombre de Occhiato también resurgió esta semana vinculado a los planes de El Trece para 2027: trascendió que el canal lo tantea para un formato de baile en el prime time nocturno, en la misma sintonía que las versiones sobre refuerzos que el canal evalúa incorporar a su pantalla. Por ahora, todo queda en el terreno de la especulación, sin postura oficial de Occhiato ni de Telefe.