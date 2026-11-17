Ángel de Brito volvió a sacudir el mundo del espectáculo con una información sobre MasterChef Celebrity. Durante una emisión de Ángel Responde, su programa en Bondi Live, el periodista dejó escapar quién sería la próxima participante en abandonar el reality culinario de Telefe y generó sorpresa entre sus compañeros.

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Todo ocurrió cuando el conductor mencionó, casi como al pasar, que una de las figuras ya había quedado afuera de la competencia. “¿Ya la eliminaron a Luciana Geuna de MasterChef? ¿Se sabe, no?”, lanzó, dejando entrever que tenía información sobre el futuro de la periodista dentro del certamen.

La frase no pasó inadvertida en el estudio. Ante la reacción de sus compañeros y al advertir que posiblemente había revelado una información antes de tiempo, De Brito intentó dar marcha atrás y se mostró despreocupado. “Capaz me confundí yo... voy a llamar a mi fuente”, comentó con una sonrisa pícara.

Sin embargo, el nombre ya había quedado expuesto y la posibilidad de que Luciana Geuna sea la próxima eliminada comenzó a circular con fuerza. La situación generó todavía más expectativa porque el conductor es conocido por sus primicias sobre el mundo del espectáculo y, en esta oportunidad, pareció adelantarse a lo que mostrará la pantalla de Telefe.

Qué se sabe sobre la posible eliminación de Luciana Geuna

La información que deslizó De Brito debe tomarse todavía como un anticipo y no como una confirmación oficial del programa. De hecho, algunas versiones periodísticas señalaron que la referencia a Geuna no necesariamente correspondería a la gala de eliminación de este martes 17 de noviembre: la periodista habría conseguido subir al balcón y continuar una semana más en la competencia.

Luciana Geuna sería eliminada prontamente en MasterChef Celebrity.

Por ahora, habrá que esperar las próximas emisiones para conocer cuándo se concretará su salida, si finalmente se confirma lo anticipado por el conductor. Lo cierto es que una frase aparentemente casual de Ángel de Brito alcanzó para poner a Luciana Geuna en el centro de las especulaciones sobre el futuro de MasterChef Celebrity.